Na čelu sa kapitenom Nikolom Jokićem Srbija igra dva veoma važna meča u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo

Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Kreće neka nova era srpske košarkaške reprezentacije. Na čeku sa selektorom Dušanom Alimpijevićem i novim kapitenom Nikolom Jokićem. Najbolji košarkaš svijeta preuzeo je kapitensku traku i vodiće ekipu na dvije veoma važne utakmice u kvalifikacijama za Mundobasket. Prvo protiv Švajcarske u gostima (danas 2. jula u 20 časova), pa onda i u ponedjeljak 6. jula u "Pioniru" protiv Bosne i Hercegovine.

Dvije utakmice u kojima Srbija nema pravo na grešku. Ne može se nazvati kiksom dupli poraz od Turske u prethodnom "prozoru" pošto je Ergin Ataman računao na skoro najjači tim. Zato sada "orlovi" moraju da pobjeđuju ako žele da prođu na Svjetsko prvenstvo koje se dogodine održava u Kataru.

Vidi opis Kreće nova era Srbije sa kapitenom Jokićem: "Orlovi" bez prava na grešku, sad se sve računa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

"Ključna stvar biće pristup. Mora da bude ozbiljan od prve sekunde i da radimo ono što smo spremili sada, sa iskusnijim igračima. Trebalo bi da bude lakše i po pitanju informacija i pripremi za utakmicu", poručio je Alimpijević aludirajući na prvi meč sa Švajcarcima u novembru kada je ekipa uspjela da se vrati poslije 23 poena minusa.

Srbija, grupe i kalkulacije

Pogledajte 06:37 Nikola Jokić izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Turska je prva u grupi "C" sa skorom 4-0 i ako ne bude iznenađenja sa maksimalnim skorom će završiti u grupi. Srbija je druga sa skorom 2-2 i zato su dve predstojeće utakmice od ogromnog značaja. Posebno ako se uzme u obzir da slijedi formiranje nove grupe u kojoj se Srbija ukršta sa grupom "D" gdje su vodeće Italija (3-1 trenutno) i Litvanija (2-2).

Slijedi stvaranje grupe "J" u kojoj će biti po tri najbolja tima iz dvije spomenute grupe i tri ekipe prolaze na Mundobasket. Zato je neophodno da Srbija upiše dvije pobjede i da spremna uđe u naredni FIBA "prozor" u avgustu (28. i 31. avgusta). Postoje najave da će i tada igrati Jokić i da će se pridružiti ekipi i Bogdan Bogdanović. Poslije toga slijede još dva "prozora" u novembru i februaru/martu i tada neće moći da pomognu NBA igrači, a već se zna koliko komplikacija postoji sa odzivom evroligaških košarkaša. Srbija mora da gleda korak po korak, ali je jasno da mora da dobije sva četiri meča sa skoro punim sastavom.

Ko je na spisku Srbije?

Vidi opis Kreće nova era Srbije sa kapitenom Jokićem: "Orlovi" bez prava na grešku, sad se sve računa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Alimpijević ima i određene probleme sa sastavom pošto u ovom "prozoru" neće igrati Ognjen Dobrić i Tristan Vukčević. Nema ni Vasilija Micića, kao ni Marka Gudurića koji je kasno završio sezonu sa Armanijem, Nikole Milutinova koji se operisao...

"Iako su sitne, povrede su dovoljno ozbiljne i ne želimo da ugrozimo zdravlje igrača koje nam je u prvom planu. Putujemo sa 12 igrača, Dobrić i Tristan koji treba da reši sitnu zdravstvenu stvar, a imamo situaciju i sa Plavšićem", poručio je Alimpijević.