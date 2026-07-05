"Zmajevi" otputovali u Beograd na meč sa Srbijom

Utakmica se igra u dvorani "Aleksandar Nikolić" od 20.00 časova.
Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je danas u Beograd sa aerodroma u Sarajevu.
"Zmajevi" sutra u dvorani Aleksandar Nikolić igraju meč protiv Srbije u sklopu šestog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a na spisku selektora Darija Đerđe za ovaj meč našli su se: Amar Alibegović, Edin Atić, Adin Vrabac, Eman Šertović, Amar Gegić, Stefan Simanić, Aleksandar Lazić, Darko Talić, Alija Islamović, Kenan Kamenjaš, Asim Gutić, Alen Pjanić i Luka Garza.
Utakmica Srbija – BiH igra sa početkom u 20.00 časova, uz direktan prenos na TV Arena Premium 1.
BiH je, podsjetimo, u dosadašnjem toku kvalifikacija upisala dvije pobjede i tri poraza, a ukoliko trijumfuje na ovom gostovanju, u narednu fazu prenijeće dva boda.
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