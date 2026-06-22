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Ogroman udarac za BiH pred mečeve sa Turskom i Srbijom

Ogroman udarac za BiH pred mečeve sa Turskom i Srbijom

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Džanan Musa bi mogao da propusti julski ciklus kvalifikacija.

Džanan Musa povrijeđen Izvor: Heiko Becker / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaška reprezentacija BiH odigraće u narednom mjesecu dva kvalifikaciona meča za odlazak na Mundobasket 2027.

"Zmajevi" će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, dok će tri dana kasnije biti gosti Srbije u Beogradu. Prema posljednjim informacijama koje dolaze iz bh. kuće košarke, ekipa bi mogla da bude oslabljena neigranjem Džanana Muse, koji se oporavlja od povrede koljena.

Kako je navedeno iz KS BiH, Musa će danas uraditi magnetnu rezonancu kako bi se utvrdila težina povrede. Bez njega, reprezentacija BiH bila bi značajno oslabljena protiv Srbije u ključnim mečevima.

Na prvom okupljanju pojavili su se Alen Pjanić, Kenan Kamenjaš, Darko Talić, Adin Vrabac, Asim Gutić, Amar Gegić, Amar Alibegović, Luka Garza, Reuf Livadić, Eman Šertović, Alija Islamović i Stefan Simanić.

Dan kasnije priključuju se Edin Atić i Aleksandar Lazić, dok status pomenutog Muse ostaje pod znakom pitanja.

Podsjetimo, BiH je izborila nastup u drugom krugu kvalifikacija nakon što je dva puta savladala selekciju Švajcarske. Međutim, eventualne pobjede iz predstojećih susreta bile bi od ogromnog značaja jer se bodovi prenose u glavnu fazu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Džanan Musa BiH košarka zmajevi

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