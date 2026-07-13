Nihad Mujakić ide u Tursku a novac stiže u Humsku

Nihad Mujakić napustiće Partizan ovog ljeta, Turska je za njega obećana zemlja.

Izvor: MN PRESS

FK Partizan već neko vreme traži klub za fudbalera Bosne i Hercegovine Nihada Mujakića i nada se obeštećenju. Iako se činilo da je sve dogovoreno sa Karabagom iz Azerbejdžana, po svemu sudeći, doći će do preokreta.

Kako prenosi "Meridian sport", Mujakić bi uskoro trebalo da postane fudbaler Erzurumspora. Klub iz Humske bi trebalo da zaradi oko 400.000 evra, što nije zanemarljiva suma, ako uzmemo u obzir u kakvoj situaciji se nalaze već mjesecima.

Mujakić je bio jedan od najplaćenijih u crno-bijelom taboru sa 42 hiljade evra mjesečno, ali su klubovi kojima je pozajmljen preuzeli te obaveze na sebe u posljednje dvije sezone.

Iskusni štoper je u Humsku stigao 2024. godine iz Ankaragučua, ali nije opravdao očekivanja pa je poslat prvo na pozajmicu Ejupu, a potom i Gacijantepu. Nijedan od ovih klubova nije želio da otkupi njegovo ugovor, ali konačno će saga biti gotova.

Mujakić je pod ugovorom još godinu dana, pa će stoga turski klub platiti obeštećenje. Bosanac je u dresu Partizana odigrao 34 utakmice i zabilježio jednu asistenciju, a konačno je vrijeme za nove izazove...

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:52 Tuča na Partizan Neftči Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)