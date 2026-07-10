Tradicija se nastavlja: Evo gdje je Nikola Jokić poslije dominacije u dresu Srbije

Denver Nagetsi obavili su fotografiju svog lidera.
Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić konačno može da predahne. Poslije iscrpljujuće sezone sa Denverom u NBA ligi, priključio se reprezentaciji Srbije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, da bi se potom tradicionalno uputio na rafting na Tari.
Trostruki MVP NBA lige ne propušta ovu avanturu iz godine u godinu, a ovog puta društvo mu pravi brat Nemanja. Lokaciju srpskog asa otkrili su Denver Nagetsi koji su podijelili fotografiju na društvenim mrežama.
Nikola’s rafting trip tradition continues!— Denver Nuggets (@nuggets)July 10, 2026
@tararaftingdmdpic.twitter.com/1nxIM8aJQG
Šta dalje za Nikolu Jokića?
Srbija nastavlja kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u avgustu, kada će nam rivali biti selekcije Islanda i Italije, a poslije nove misije u nacionalnom dresu, Nikola će se posvetiti pripremama sa Nagetsima koji minule sezone nisu daleko dogurali u plej-ofu.
Srpski as je poslije pobjede nad Bosnom i Hercegovinom u Pioniru otkrio da želi da završi karijeru u timu iz Kolorada, međutim, na potpis novog petogodišnjeg ugovora sačekati do sljedeće sezone kako bi zaradio istorijsku sumu novca.