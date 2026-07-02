Novaka začudile riječi Cicipasa poslije meča: "Pa ovo nam je prvi put, sa čim je mjerio?"

Novak Đoković nije baš bio siguran na šta misli Stefanos Cicipas poslije njihovog međusobnog meča.

Izvor: Marleen Fouchier / imago sportfotodienst / Profimedia

Novak Đoković je sa 39 godina savladao Stefanosa Cicipasa u tri seta u drugom kolu Vimbdlona, a nakon toga je grčki teniser istakao da smatra da je veća razlika između njih dvojiice sada nego prije dvije godine. Nije Novak u to baš bio siguran.

"Mislim, danas... Ne znam sa čim je mjerio, ali nismo igrali na travi ranije koliko ja znam. Stefanos nije u najboljoj formi kao kada je bio u Top 5 na svijetu i kada je igrao finala grend slemova, to je jasno. To je moglo da se osjeti u bitnim momentima kada je promašivao neke udarce koje inače ne bi promašio. Ali to je tenis. Ako nemate samopouzdanja, ako previše mislite o udarcima, onda se ne osjećate opušteno da udarate prave udarce u pravo vrijeme. Mislim da i dalje traži samopouzdanje i pravi nivo forme na kome je igrao godinama, Ja sam danas igrao bolje i idem ka onome što želim", rekao je Novak.

Šta je sa padovima?

Padao je na meču prvog kola sa Jibing Vuom Novak, a sada je ponovo dva puta završio na travi. Srećom za sada nije bilo nikakvih problema za srpskog veterana.

"To je trava, padaćete više nego na ostalim podlogama. To je jedna stvar. Drugo, biće čak i više rizika da se padne kada je krov postavljen jer je trava onda klizavija. Ima više vlažnosti, vlage, teren je klizaviji. Ja se dinamično krećem i za sada sam imao sreće da mi se nije desilo ništa loše. Nije to baš nešto što mogu da predvidim ili izbjegnem. U žaru borbe sve može da se desi", rekao je on.