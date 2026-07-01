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"Novače, djevojka je umalo doživjela srčani udar zbog tebe": Đoković se odmah izvinjavao, tražio je po terenu

"Novače, djevojka je umalo doživjela srčani udar zbog tebe": Đoković se odmah izvinjavao, tražio je po terenu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković je poslije pobjede na Vimbldonu morao da se izvini djevojčici koja skuplja loptice na smicalici koju je napravio.

Kako je Novak Đoković uplašio skupljačicu lopti Izvor: Printscreen/Arena Sport

Novak Đoković je upisao laku i ubedljivu pobjedu u drugom kolu Vimbldona. Savladao je Stefanosa Cicipasa (6:3, 6:4, 6:2) i zakazao okršaj sa Arturom Rinderknešom u trećoj rundi. Meč je obilježila i smicalica koju je napravio u pauzi između drugog i trećeg seta, kada je uplašio devojčicu koja skuplja loptice.

Tražio je njenu pomoć da mu isječe kinezi traku, pa se cimnuo i napravio grimasu kao da ga je povrijedila. Ona se uplašila, a po završetku meča se novinarka Li Mekenzi našalila sa Novakom i rekla mu da je "djevojka umalo doživjela srčku."

"To su stvari koje se dešavaju kada vodiš 2:0 u setovima. Stefanos je otišao da se presvuče, ja sam imao više vremena za odmor. Izvinjavam joj se ako sam je uplašio. Nije bila baš sjajna šala. Drago mi je što se nasmijala i ona", odgovorio je Novak dok je pogledom tražio da joj se izvini. Za to vrijeme je i ona bila u kadru i smijala se, tako da se vidjelo da nije više u strahu i da je dospjela u centar pažnje.

Mekenzijeva je Novakovu igru opisala kao "vintidž", u prevodu rekla mu je da je podsjetio na stare dane i dominaciju.

"Da, svidjela mi se terminologija koju si iskoristila, ta riječ. Podsjeća na najbolje dane. Očigledno da sam prezadovoljan kada ovako odigram. Vodio sam 2:0, napravio brejk, igrao sam sjajno sa riternom, bio sam opušten. Nije bilo tenzija u glavi, dobro sam anticipirao sve. Dobro je Stefanos igrao oko set i po, od tada sam počeo bolje da čitam njegove servise, posebno drugi servis. Sve u svemu lijepo je igrati pod zatvorenim krovom Vimbldona. Zadovoljan sam što idem dalje", završio je Đoković. Pogledajte još jednom i cijelu tu situaciju da skupljačicom loptica:

Pogledajte

00:47
Novak Ðoković prepao devojku na Vimbldonu
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

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Tagovi

Novak Đoković Tenis Vimbldon

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