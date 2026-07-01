"Hoću da igramo za tu jaknu": Đoković dogovorio opkladu poslije pobjede na Vimbldonu

Novak Đoković je pobijedio Stefanosa Cicipasa na Vimbldonu, pa je onda stigao i da pred kamerama dogovori opkladu sa Rorijem Mekelroem.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Novak Đoković je bez mnogo problema prošao u treće kolo Vimbldona. Pobijedio je Stefanosa Cicipasa (6:3, 6:4, 6:2). Na tom meču je stigao i da napravi smicalicu djevojčici koja skuplja loptice, pa da joj se izvinjava. Ali, to nije bilo sve. Uspio je i da dogovori opkladu sa legendarnim golferom Rorijem Mekelrojom.

On je došao u kraljevsku ložu i pružio podršku Đokoviću. Bio je tu sa svojim kolegom Džastinom Rouzom, a Novak im se obratio.

"Sjajno se osjećam, rekao sam to više puta, trudim se da koristim ovakve stvari da uživam, to je ostvarenje dečačkih snova. Osjećam privilegiju što se nalazim na ovom terenu. Mislim da nije kliše, vjerujem da je istina da su godine samo broj. Znaju i ljudi koji su u kraljevskoj loži", počeo je Novak.

Onda je pogledao ka njima dvojici, tražio je aplauz za njih, pa dogovorio opkladu.

"Rori, Džastine, svi sjajno izgledate, čestitam timu Evrope na osvajanju Rajder kupa. Molim vas jedan aplauz za Rorija koji je osvojio Masters. Rori, želim tu jaknu, možemo li da zamijenimo jakne? Može? Možemo da igramo za nju, ali tenis, ne golf", nasmijao se Đoković, na šta je Rori odgovorio klimanjem glave.

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