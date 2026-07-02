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Ko je misteriozna žena u Novakovoj loži? Đokovići joj povjerili život, potpisala ugovor o tajnosti

Ko je misteriozna žena u Novakovoj loži? Đokovići joj povjerili život, potpisala ugovor o tajnosti

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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U Novakovoj loži na Vimbldonu zaintrigirala je misteriozna žena, dadilja njegovih mališana. Otkrijte ko je ona i kakvu ulogu ima u porodici Đoković.

Dadilja Đokovića u Novakovoj loži Izvor: RTS2/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Vimbldona pošto je prethodne večeri na Centralnom terenu bio bolji od Stefanosa Cicipasa (3:0). Gledali smo zaista besprijekornu Noletovu igru, tako da je imao prostora da uživa i da se našali sa skupljačicom loptica, a imao je često i kontakt sa svojom ložom.

U njoj su naravno bili trener Viktor Troicki, kao i ostatak stručnog štaba, Karlos Košta, Čarli Gomez i agent Majkl Maden, potom supruga Jelena Đoković sa djecom Stefanom i Tarom, ali i jedna "misteriozna žena" koja je zaintrigirala.

Oni koji pak duže prate Novakove mečeve prepoznali su je kao dadilju najmlađih Đokovića, koja je kao dio porodice.

Ko je dadilja u koju Đokoviću imaju povjerenja?

Već godinama brine o Stefanu i Tari, a interesantno je da njeno ime nikada nije otkriveno javnosti. Važi za osobu u koju Novak i Jelena imaju bezgranično povjerenje, pošto ne samo da brine za djecu u odsustvu roditelja, nego vrijedno i predano radi sa njima. Dobro je poznato koliko je za Novaka i Jelenu bitan dobar pedagoški rad, pa su poslije duge i naporne potrage uspjeli da pronađu osobu koja ima sve karakteristike koje se uklapaju u njihove zamisli i sa njom je potpisan specijalan ugovor o tajnosti.

To znači da ona ne smije da govori za medije, niti privatno da bilo kome iznosi bilo kakve detalje iz porodice Đoković, a kako se ni njeno ime ne zna - to govori da poštuje ugovor.

Vremenom, dadilja je postala pravi dio porodice i sve češće je na turnirima sa Jelenom i djecom, pošto Stefan i Tara žele što više da gledaju oca dok igra tenis. Tako je i dadilja uz njih uglavnom kada prate Novaka po turnirima, a najčešće je zapravo viđamo na Vimbldonu.

Kako Novak i Jelena vaspitaju djecu?

Objasnio je Novak Đoković da je ogromna razlika između generacija i da još neko vrijeme mora da brani svojoj djeci da koriste telefon, ali je svjestan da će se i to jednog dana promijeniti. Stefan ima 11 godina, a Tara osam.

"Stefan i Tara su prva generacija djece u našoj porodici koja nikada nije dobila batine. Ja sam ih dobijala od svojih roditelja, moja majka prije mene, otac, baba i deda, Novakovi takođe. Vjerujem da to što ne odgovaramo na greške i pogrešno tumačenje emocija nasiljem zaista može promijeniti svijet. Smatram da je to jedan veliki kvantni skok u mijenjanju istorije i budućnosti", pričala je Jelena Đoković.

Porodica je najvažnija

"Jelena i klinci su išli juče do grada, išli su u pozorište i po muzejima. Ja sam bio jednom do grada, iskreno nemam ni puno vremena, ni energije da idem jer bude daleko i izgubi se dosta vremena u saobraćaju. Tako da vrijeme uglavnom provodimo u kući i u ovom dijelu grada. Priroda je prelijepa i jedna pozitivna stvar od ovolikog padanja kiše jeste što je sve zeleno. Vegetacija je lijepa i u tom kontekstu uživamo u tome", pričao je Đoković prije dvije godine na Vimbldonu, dok je srpski as rekao i da voli da provodi vrijeme sa porodicom u parku na Vimbldonu.

"Pričam u množini jer pričam o sebi, ženi i djeci pošto se zajedno šetamo i volimo da se zagubimo u šumici i pravimo neke kućice na drvetu, neke logore i razne druge stvari... Provodimo mnogo vremena u prirodi u ovom dijelu grada", otvoreno je rekao najbolji teniser svih vremena koji ne krije da mu je teško što je stalno odvojen od porodice.

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Novak Đoković Tenis

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