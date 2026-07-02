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Ko je novi član Đokovićevog tima? Novak otkrio kakvu ulogu ima Bugarin i šta mu to donosi

Ko je novi član Đokovićevog tima? Novak otkrio kakvu ulogu ima Bugarin i šta mu to donosi

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Novi član tima Novaka Đokovića na Vimbldonu je Bugarin Konstantin Stojanov. Srpski as je objasnio i njegovu ulogu.

Novak Đoković objasnio ko je Bugarin u njegovom timu Izvor: Andrew Matthews, PA Images / Alamy / Profimedia

Novak Đoković je upisao dvije pobjede u prva dva kola Vimbldona i čeka ga duel sa Arturom Rinderknešom (Francuska) u trećoj rundi. U loži najvećeg tenisera svih vremena su neka dobro poznata imena poput Viktora Troickog, Miljana Amanovića, Karlosa Gomeza Erere, novajlije Karlosa Koste, ali je tu i jedno novo lice koje mnogi nisu prepoznali. U pitanju je Konstantin Stojanov.

"Mi smo prijatelji, prije svega. Naša djeca se druže, naši sinovi su praktično najbolji drugari. Nije psiholog, već trener za mentalne performanse. Sarađivao sam sa njim 2022. i 2023. godine kada sam imao sjajne rezultate na grend slemovima. Obnovili smo saradnju i nadam se najboljem ishodu", rekao je Đoković srpskim medijima u Londonu.

Bugarin je uz Novaka na treninzima, vidi se to i na zajedničkim fotografijama. Tu je uz njega, često razgovaraju, daje mu savjete i pomaže mu u svemu što je potrebno.

Šta mu to Bugarin donosi?

Konstantin Stojanov je bugarski preduzetnik i investitor koji ima više od 25 godina iskustva na tržištu kapitala i tehnološkom sektoru. Diplomirao je poslovnu administraciju na univerzitetu u Kelnu, radi i kao konsultant i trener za mentalne performanse.

"Izgleda dobro za sada, vidjećemo. Sve to se odražava na terenu. Radi se na pregršt stvari i ne bih da ulazim previše u detalje. Trudim se uvijek da obuhvatim svaki segment svoje karijere, života, oporavka, pripreme. Uvijek tražim nešto što može da mi pomogne za pola ili za jedan odsto, da se bolje osjećam na terenu. Da budem spremniji, koncentrisaniji, da se brže oporavim, to je mentalitet koji gajim cijeli život. Ne čudi što imam toliko ljudi oko sebe, pričao sam 'milion puta' koliko je mentalna snaga važna i za mene je to oduvijek bilo podjednako važno kao i fizički aspekt", jasan je Đoković. 

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Novak Đoković Tenis

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