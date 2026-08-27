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Puče bomba na Enfildu: Liverpul doveo Barkolu iz PSŽ u istorijskom transferu

Puče bomba na Enfildu: Liverpul doveo Barkolu iz PSŽ u istorijskom transferu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Francuz Bredli Barkola prelazi u Liverpul u transferu vrijednom 140 miliona evra.

Liverpul doveo Bredlija Barkolu Izvor: Cerberus Sport / Alamy / Profimedia

Na pragu smo senzacionalnog fudbalskog transfera. Liverpul i Pari Sen Žermen su na pragu dogovora oko Bredlija Barkole. Još uvijek nije pala konačna odluka, ali sve smo bliže najvećoj "bombi" ovog ljetnog prelaznog roka.

Kako prenosi "Skaj", ostvaren je značajan pomak u pregovorima, pošto je PSŽ za Barkolu tražio oko 145 miliona funti, ali su sada pristali da malo smanje finansijske zahtjeve. Navodno, visina obeštećenja za sjajnog Francuza biće 120 miliona funti, tačnije 140 miliona evra.

Drugo najskuplje pojačanje u istoriji

Ako bi se ovaj transfer realizovao, Barkola bi postao drugo najskuplje pojačanje Liverpula svih vremena, odmah iza rekordnog transfera Aleksandra Isaka iz Njukasla prošlog leta, vrijednog 145 miliona evra.

Prethodno je Liverpul doveo Viktora Munjoza, Džeremija Žakea i Ronalda Arauha. Barkola je u Parizu proveo tri sezone i za to vrijeme zabilježio 152 utakmice, dao je 39 golova i dodao 37 asistencija.

Te 2023. godine je stigao iz Liona u transferu vrijednom 45 miliona evra, a sada odlazi za višestruko veći novac. U reprezentaciji Francuske je prošao mlađe kategorije, a za A selekciju nastupa od 2024. godine.

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Tagovi

Bredli Barkola fudbal PSŽ Liverpul transferi

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