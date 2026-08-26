Legendarni fudbaler Mančester junajteda Pol Skols vjeruje da Miloš Kerkez nije dovoljno dobar da bi igrao na nivou Liverpula

Izvor: Alfie Cosgrove / Zuma Press / Profimedia

Počela je nova sezona, a Liverpul je u nju ušao sa novim trenerom i novim ambicijama. Međutim, u timu ima i Miloša Kerkeza, koji, po mišljenju legende Mančester junajteda Pola Skolsa jednostavno nije dovoljno dobar za ovaj tim.

U remiju protiv Njukasla Miloš Kerkez je odigrao svih 90 minuta. Srpski fudbaler je očigledno dobio povjerenje trenera Andonija Iraole, ali prema mišljenju iskusnog Skolsa učinak momka rođenog u Vrbasu jednostavno nije dovoljno dobar da bi bio u timu kakav je engleski. "Mislim da Liverpul kao ekipa, generalno gledano, i dalje ima problema. Mislim da imaju problema na bekovskim pozicijama. Potrebni su im i desni i lijevi bek", započeo je.

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"Kerkez... Nije lijepo to reći, ali ne mislim da je dovoljno dobar za Liverpul. Biće meta protivničkih ekipa iz nedjelje u nedjelju. Stalno su napadali tu stranu. Ali sada je preko puta njega Entoni Elanga. Mnogi bi imali problema protiv Entonija Elange. Ipak, ako imate kvalitet, morate da se potrudite da ne dolazite u takve situacije."

Prema njegovim riječima, baš je momak iz Vrbasa slabost koju su rivali uočili. "A kada jednom uočite slabost u ekipi... To je to, napadate je. Mislim da Liverpul kao ekipa, generalno gledano, i dalje ima problema. Posebno na bekovskim pozicijama", zaključio je.

Ko je Miloš Kerkez?

Vidi opis "Kerkez nije dovoljno dobar za Liverpul": Legenda Junajteda oplela po Srbinu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Alfie Cosgrove / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Alfie Cosgrove / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Talentovani fudbaler, rođen je u Vrbasu 2003, počeo je karijeru u lokalnom OFK Vrbas, ali je već kao dječak otišao u inostranstvo. Nastupao je za Rapid iz Beča pet godina, a zatim i za nekoliko mađarskih timova dok u dresu Đera nije upisao prve seniorske minute. Prešao u slavni Milan, ali tamo nije dobio pravu šansu, pa se nakon AZ Alkmara našao u Premijer ligi gdje je obukao dres Bornmuta.

Kerkez je odigrao 10 mečeva za mlađe kategorije reprezentacije Mađarske, a od 2022. godine je seniorski reprezentativac. Dosad je odigrao 23 meča za nacionalni tim, a prethodnih dana bilo je mnogo priče o tome da li je Miloš odbio Srbiju ili poziv nikada nije stigao.

"Dok je bio u Đeru sa 16 godina niko nas nije zvao iz Srbije, što je i normalno. Ko će bre da te zove da igraš za reprezentaciju kada si u Đeru, u drugoj ligi Mađarske. Počeo je da igra za te Mađare, za neke selekcije do 16 i 17 godina", rekao je Sebastijan i dodao: "Kada smo bili u Milanu, zvali su ga Mađari za selekcije do 18 i 19 godina. Mi smo to tada odbili, jer se u Italiji borio za bolji status. Rekao sam im tada neka zovu Mađare, neka im oni igraju za reprezentaciju, on neće da igra. Kada dođe poziv za U21, onda ćemo da dođemo", rekao je Sebastijan Kerkez i dodao:

"Kada smo prešli u Milan, imali smo jedan telefonski poziv. Zvao me Nikola Lazetić, on je direktor mlađih selekcija Srbije. Taj razgovor je bio pet dana prije početka Evropskog prvenstva za selekcije do 21 godine. Bio je to normalan razgovor, ali čini mi se ništa ozbiljno. Očekivao sam da će neko da dođe kod mene kući ili da me pozove još dva ili tri puta. Ja mislim da iz Srbije nije niko pokazao neku veliku istinsku želju i trud da Miloš zaigra za Srbiju".