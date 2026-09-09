Bivši igrač Liverpula na Linkedinu traži novi klub: Objavio oglas i čeka

Bivši igrač Liverpula Ovi Edžarija je trenutno slobodan agent i rešio je da traži klub putem Linkedina

Izvor: Bagu Blanco / PRESSIN / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia

Ovi Edžarija je nekada bio velika nada Liverpula. Očekivalo se od njega dosta toga, ali potencijal nikada nije uspio da ispuni. Čekali su ga na "Enfildu" neko vrijeme i onda su rešili da ga puste. Danas on traži novi klub preko "Linkedina"

"Trenutno sam slobodan igrač i tražim pravu priliku. Igrao sam za Ovijedo u Španiji prošle godine. Primarna pozicija mi je u veznom redu (šest, osam i 10), druga je lijevo krilo. Imam 28 godina, igrao sam za Liverpul, Sanderlend, Rendžers, Reding i Ovijdeo. Napisam sam sve ukratko, ali ako znate nekoga ko traži igrača, pišite mi", poručio je Edžarija.

Ovie Ejaria, ex del Real Oviedo, busca trabajo en LinkedINpic.twitter.com/fmYVNeEsUT — BeSoccer (@besoccer_ES)September 8, 2026

Edžarija je prošao kroz omladinske škole Arsenala i Liverpula, ali nigde nije uspevao da se nametne. Sve do Redinga gdje je odigrao 52 meča i dao četiri gola. Poslije pozajmice je uslijedio transfer u taj klub gde je proveo četiri sezone. Igrao je i za mlađe kategorije u reprezentaciji Engleske.