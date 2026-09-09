Bivši igrač Liverpula na Linkedinu traži novi klub: Objavio oglas i čeka

Bivši igrač Liverpula Ovi Edžarija je trenutno slobodan agent i rešio je da traži klub putem Linkedina
Ovi Edžarija je nekada bio velika nada Liverpula. Očekivalo se od njega dosta toga, ali potencijal nikada nije uspio da ispuni. Čekali su ga na "Enfildu" neko vrijeme i onda su rešili da ga puste. Danas on traži novi klub preko "Linkedina"
"Trenutno sam slobodan igrač i tražim pravu priliku. Igrao sam za Ovijedo u Španiji prošle godine. Primarna pozicija mi je u veznom redu (šest, osam i 10), druga je lijevo krilo. Imam 28 godina, igrao sam za Liverpul, Sanderlend, Rendžers, Reding i Ovijdeo. Napisam sam sve ukratko, ali ako znate nekoga ko traži igrača, pišite mi", poručio je Edžarija.
Ovie Ejaria, ex del Real Oviedo, busca trabajo en LinkedINpic.twitter.com/fmYVNeEsUT— BeSoccer (@besoccer_ES)September 8, 2026
Edžarija je prošao kroz omladinske škole Arsenala i Liverpula, ali nigde nije uspevao da se nametne. Sve do Redinga gdje je odigrao 52 meča i dao četiri gola. Poslije pozajmice je uslijedio transfer u taj klub gde je proveo četiri sezone. Igrao je i za mlađe kategorije u reprezentaciji Engleske.