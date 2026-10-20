Sramotno: Ser Aleksa mrze i sa 84 godine, vrijeđaju ga dok ide sa štapom

Ser Aleks Ferguson, legendarni menadžer Mančester junajteda, vrijeđan je na stadionu Lidsa u svojim osamdesetim godinama i dok se teško kreće.

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Najvećeg ostrvskog trenera u istoriji, ser Aleksa Fergusona (84), vrijeđao je jedan navijač Lidsa na stadionu "Eland roud" prošlog vikenda. Dok je trofejni stručnjak išao ka loži stadiona omraženog rivala svog kluba, pristalica domaćih doviknula mu je uvredljivu riječ i to iz neposredne blizine.

A Leeds fan calling Sir Alex Ferguson a c***Whilst I’m not a fan of randomly calling an OAP a c***, it appears to be said in jest and I’m sure Fergie has heard a lot worse https://t.co/N221dxCyMX — Lea (@Lea_EFC)October 20, 2026

Šofer ga dovezao pod pratnjom policije

Automobil ser Aleksa Fergusona, kojim je upravljao šofer, stigao je u nedjelju na "Eland roud" pod pratnjom četiri policajca na motociklima. Dva kluba nisu željela ništa da prepuste slučaju kada je riječ o Fergusonovoj bezbjednosti na jednom od najvatrenijih derbija engleskog fudbala, pa su se pobrinuli da legendarni menadžer Junajteda uđe na stadion bez ikakvih incidenata.

Međutim, uprkos naporima policije i obezbjeđenja Lidsa, Fergusona je verbalno vrijeđao jedan navijač, što se može vidjeti na snimku koji kruži društvenim mrežama. Sve se dogodilo dok je škotski stručnjak išao na poluvremenu ka direktorskoj loži sa svog mjesta, gdje je sjedio sa bivšim ekonomom kluba Albertom Morganom.

Na video-snimku se vidi da Ferguson nosi štap za hodanje, jer oporavlja od problema sa Ahilovom tetivom, zbog čega mora da nosi i zaštitnu čizmu.

Zašto ga toliko mrze u Lidsu? Jasno je

Izvor: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia

Ferguson je sa svojim Junajtedom decenijama pobjeđivao, pa i razbijao Lids u tom izraženom rivalstvu dva kluba iz gradova udaljenih pedesetak kilometara. U 36 mečeva protiv Lidsa, Fergusonov Mančester junajted pobijedio je u čak 20 i doživio je samo pet poraza.

Koliko se dva kluba mrze moglo se vidjeti ovih dana i u medijima u Engleskoj, gdje je bivši menadžer Lidsa i aktuelni selektor Kanade Džesi Marš nazvao Junajted "šljamom" ("the scum") kada je u ponedjeljak na mrežama čestitao ekipi Danijela Farkea na prikazanoj igri u nedjeljnom remiju Lidsa i Junajteda (1:1).