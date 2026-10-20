logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sramotno: Ser Aleksa mrze i sa 84 godine, vrijeđaju ga dok ide sa štapom

Sramotno: Ser Aleksa mrze i sa 84 godine, vrijeđaju ga dok ide sa štapom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Ser Aleks Ferguson, legendarni menadžer Mančester junajteda, vrijeđan je na stadionu Lidsa u svojim osamdesetim godinama i dok se teško kreće.

Aleks Ferguson Izvor: Anna Gowthorpe / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najvećeg ostrvskog trenera u istoriji, ser Aleksa Fergusona (84), vrijeđao je jedan navijač Lidsa na stadionu "Eland roud" prošlog vikenda. Dok je trofejni stručnjak išao ka loži stadiona omraženog rivala svog kluba, pristalica domaćih doviknula mu je uvredljivu riječ i to iz neposredne blizine.

Šofer ga dovezao pod pratnjom policije

Automobil ser Aleksa Fergusona, kojim je upravljao šofer, stigao je u nedjelju na "Eland roud" pod pratnjom četiri policajca na motociklima. Dva kluba nisu željela ništa da prepuste slučaju kada je riječ o Fergusonovoj bezbjednosti na jednom od najvatrenijih derbija engleskog fudbala, pa su se pobrinuli da legendarni menadžer Junajteda uđe na stadion bez ikakvih incidenata.

Međutim, uprkos naporima policije i obezbjeđenja Lidsa, Fergusona je verbalno vrijeđao jedan navijač, što se može vidjeti na snimku koji kruži društvenim mrežama. Sve se dogodilo dok je škotski stručnjak išao na poluvremenu ka direktorskoj loži sa svog mjesta, gdje je sjedio sa bivšim ekonomom kluba Albertom Morganom.

Na video-snimku se vidi da Ferguson nosi štap za hodanje, jer oporavlja od problema sa Ahilovom tetivom, zbog čega mora da nosi i zaštitnu čizmu.

Zašto ga toliko mrze u Lidsu? Jasno je

Izvor: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia

Ferguson je sa svojim Junajtedom decenijama pobjeđivao, pa i razbijao Lids u tom izraženom rivalstvu dva kluba iz gradova udaljenih pedesetak kilometara. U 36 mečeva protiv Lidsa, Fergusonov Mančester junajted pobijedio je u čak 20 i doživio je samo pet poraza.

Koliko se dva kluba mrze moglo se vidjeti ovih dana i u medijima u Engleskoj, gdje je bivši menadžer Lidsa i aktuelni selektor Kanade Džesi Marš nazvao Junajted "šljamom" ("the scum") kada je u ponedjeljak na mrežama čestitao ekipi Danijela Farkea na prikazanoj igri u nedjeljnom remiju Lidsa i Junajteda (1:1).

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleks Ferguson Mančester junajted Lids Premijer liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC