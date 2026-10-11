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Albert Rijera suspendovao Aleksandra Kataija: Crvena zvezda ga ne vodi ni u Lugano

Albert Rijera suspendovao Aleksandra Kataija: Crvena zvezda ga ne vodi ni u Lugano

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Odlukom trenera Alberta Rijere iskusni Aleksandar Katai suspendovan za dva meča Crvene zvezde.

Aleksandar Katai suspendovan Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je u subotu uveče pobijedila Radnički u Kragujevcu (3:0), a Aleksandar Katai (35) nije ni putovao sa timom na ovo gostovanje. Razlog za to je suspenzija koju mu je odredio trener Albert Rijera, nezadovoljan njegovim ponašanjem na prethodnom prvenstvenom meču lidera Superlige.

Zbog neprikladnog ponašanja nakon izmjene protiv Radničkog iz Niša, Albert Rijera je odstranio Aleksandra Kataija iz ekipe, prenosi "Mozzart Sport". Jedan od najboljih i najiskusnijih igrača crveno-bijelih suspendovan je na dvije utakmice, od kojih je prvu "odradio" u Kragujevcu. Ukoliko Španac ostane pri svom, Katai neće putovati sa ekipom u Lugano, na prvi meč ligaške faze Konferencijske lige.

Protiv Radničkog iz Niša Aleksandar Katai je odigrao 60 minuta i zatim ustupio mjesto u timu Mirku Ivaniću. Rijera smatra da je njegova reakcija nakon izmjene "podrivala autoritet trenera", pa je klupskim čelnicima predstavio problem sa kojim se suočava. Takav tretman sigurno ne prija "Magiku", ali je pokazatelj da Španac u svlačionici neće dopuštati iskakanja iz šablona.

Katai je kažnjen odlukom trenera i klub čvrsto stoji iza nje. U Zvezdi vjeruju da nijedan igrač ne može da se stavi iznad kluba i da je neophodno da se poštuje hijerarhija. Po isteku kazne, Katai će se vratiti u ekipu. Trebalo bi da bude u timu već za meč protiv Mladosti iz Lučana u 12. kolu Superlige, naredne nedjelje.

Tokom dva mandata u Crvenoj zvezdi ofanzivac Aleksandar Katai ima 328 zvaničnih mečeva, 160 golova i 78 asistencija. Ove sezone Katai ima 13 utakmica, tri gola i šest asistencija u dresu Crvene zvezde. Albert Rijera mu je nekoliko puta ove sezone dodjeljivao kapitensku traku - između ostalog i na pomenutom meču protiv niškog Radničkog.

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Tagovi

FK Crvena zvezda Aleksandar Katai Albert Rijera

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