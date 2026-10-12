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Albert Rijera našao novog kondicionog trenera

Albert Rijera našao novog kondicionog trenera

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Albert Rijera je odlučio da će kondicione treninge u nastavku sezone voditi Aleksandar Stajkovac.

aleksandar stajkovac novi kondicioni trener crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Albert Rijera je došao u Crvenu zvezdu, odmah uveo promjene, ali čini se da i nekoliko mjeseci kasnije i dalje nema namjeru da stane u obnovi kluba. Kako piše Telegraf, spremaju se promjene i u kondicionom timu, a na Marakanu stiže Aleksandar Stajkovac.

Rijera je riješio da u Ljutice Bogdana zavede red, pa je Aleksandar Katai, jedan od najiskusnijih u timu, dobio suspenziju, a sad je na red došao i kondicioni resor. Nikola Perišić i Marko Vasiljević će napustiti crveno-bijele, iako su dio tima bili već šest godina. Čini se da je odluka Španca nadjačala i tradiciju i dug staž u timu, a uprava kluba nedvosmisleno ga podržava.

Perišić je u Zvezdi još od 1. maja 2020, ali je pre toga bio i u omladinskoj školi crveno-bijelih i radio je kod Nikole Puače. Radio je kod Stankovića, Vladana i Miloša Milojevića i Baraka Bahara, a očekuje se da bude premješten na neku drugu poziciju unutar kluba. Marko Vasiljević je takođe već šest godina u Zvezdi i sve vrijeme je bio u prvom planu.

Kondicioni treninzi sad će biti rađeni pod budnim okom Aleksandra Stajkovca, koji je već bio u Crvenoj zvezdi. Stajkovac je na Marakani posljednji put bio 2014, kad je tim vodio Nenad Lalatović. Ipak, tad je zbog obaveza sa drugim klijentima morao da napusti tim, a sad je prilika da se ponovo vrati u crveno-bijelu ekipu.

Očekuje se da će uskoro posao biti priveden kraju. Rijera je donio odluku, a sad je na Stajkovcu da popravi situaciju i fizičku formu fudbalera Crvene zvezde.

Nema kraja promjenama u Crvenoj zvezdi

Crvena zvezda je u subotu uveče pobijedila Radnički u Kragujevcu (3:0), a Aleksandar Katai (35) nije ni putovao sa timom na ovo gostovanje. Razlog za to je suspenzija koju mu je odredio trener Albert Rijera, nezadovoljan njegovim ponašanjem na prethodnom prvenstvenom meču lidera Superlige Srbije.

Zbog neprikladnog ponašanja nakon izmjene protiv Radničkog iz Niša, Albert Rijera je odstranio Aleksandra Kataija iz ekipe. Jedan od najboljih i najiskusnijih igrača crveno-bijelih suspendovan je na dvije utakmice, od kojih je prvu "odradio" u Kragujevcu. Ukoliko Španac ostane pri svom, Katai neće putovati sa ekipom u Lugano, na prvi meč ligaške faze Lige konferencije.

Protiv Radničkog iz Niša Aleksandar Katai je odigrao 60 minuta i zatim ustupio mjesto u timu Mirku Ivaniću. Rijera smatra da je njegova reakcija nakon izmjene "podrivala autoritet trenera", pa je klupskim čelnicima predstavio problem sa kojim se suočava. Takav tretman sigurno ne prija "Magiku", ali je pokazatelj da Španac u svlačionici neće dopuštati iskakanja iz šablona.

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Priča za medalju: Milenko Tepić
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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