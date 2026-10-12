Rijera zavodi red u Zvezdi: Suspendovao Kataija, pa sklonio dvojicu trenera

Albert Rijera je suspendovao Kataija i smijenio dvojicu trenera u Crvenoj zvezdi, čime započinje velike promjene u klubu.

Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Albert Rijera dobio je odriješene ruke i počeo je da "zavodi red" u klubu, tako da je poslije suspendovanja najveće zvijezde Aleksandra Kataija - odlučio da napravi i krupne promjene u stručnom štabu, prije svega jer je nezadovoljan kondicijom svojih igrača.

Nikola Perišić i Marko Vasiljević tako više nisu članovi stručnog štaba Crvene zvezde, piše "Mozzart Sport". Radi se o kondicionim trenerima koji su bili dio stručnog štaba i kod prethodnih trenera.

Izvor: Dragan Tesic/© MN press, all rights reserved

Perišić je u Zvezdi još od 1. maja 2020. godine, ali je prije toga bio i u omladinskoj školi crveno-bijelih i radio je kod Nikole Puače. Radio je kod Stankovića, Vladana i Miloš Milojevića i Baraka Bahara, a očekuje se da bude premješten na neku drugu poziciju unutar kluba. Marko Vasiljević je takođe već šest godina u Zvezdi i sve vrijeme je bio pri prvom planu.

Očekuje se da Crvena zvezda u narednom periodu angažuje novog kondicionog trenera, pošto je još od ljetos primjetno da tu ima problema kod igrača - i Dejan Stanković je zbog toga često bio kritikovan.

Zvezda je inače trijumfom u Kragujevcu učvrstila svoju lidersku poziciju na tabeli u odnosu na Vojvodinu koja je druga sa šest bodova manje. Takođe, crveno-bijelima je meč na praznom stadionu "Čika Dača" poslužio i kao priprema za četvrtak i gostovanje Luganu u 1. kolu Konferencijske lige - i na njemu neće biti Kataija.

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