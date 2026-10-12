"Ako me klub ne podržava, neću da mijenjam": Rijera prvi i posljednji put o promjenama u Zvezdi

Albert Rijera iznio je javno sve svoje stavove o Crvenoj zvezdi. Govorio o promjenama u svlačionici, o kažnjavanju Aleksandra Kataija i naglasio da posljednji put priča o tome.

Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Albert Rijera počeo je da zavodi red na "Marakani" - najprije je kaznio Aleksandra Kataija i večeras prvi put to obrazložio, a onda je napravio promjene i u stručnom štabu. Prije svega, sklonio je dvojicu stručnjaka za kondiciju koji su radili sa prethodnim trenerima Nikolu Perišića i Marka Vasiljevića.

Obrazložio je u ponedjeljak i tu odluku, kao i Kataijevu kaznu.

"Zbog privatnih problema kondicionog trenera sa kojim sam sarađivao u prethodne tri godine, u ostalim klubovima nisam bio u mogućnosti da ga dovedem. Nisam mogao da dovedem ni nekog drugog, pa smo počeli da radimo sa kondicionim trenerima koje sam zatekao u klubu, ali su svi znali da sam aktivno tražio osobu koja bi bila sa mnom. Za mene je važno da kondicioni trener bude neko koga sam lično izabrao. Do sada nisam uspio da pronađem odgovarajuću osobu, ali sada jesam. Dakle, nije riječ o tome da nisam bio zadovoljan ljudima koji su već radili u klubu."

Novi kondicioni Zvezde biće Aleksandar Stajkovac, koji je radio u Zvezdi 2014. u mandatu trenera Nenada Lalatovića.

"Jednostavno sam želio da dovedem svog čovjeka. Tako sam se dogovorio sa klubom prvog dana kada sam došao. Aleksandar Stajkovac će biti novi kondicioni trener. Poznaje klub i igrače, radio je sa mnogima od njih individualno. Stajko je radio u Zvezdi u klubu prije 12 godina."

"Ako me klub ne podržava, neću da mijenjam"

Izvor: MN PRESS

Svjestan je Albert Rijera da se promjene ne gledaju samo sa pozitivne strane.

"Znam da promjene donose brojna pitanja. Kada pravite promjene to radite zato što vjerujete da će one donijeti nešto dobro. Ne treba odmah razmišljati o negativnoj strani i pitati se zašto je neko smijenjen. Razmišljam isključivo pozitivno. Stajkovac će nam donijeti nešto novo, prenijeti znanje i biće nam od pomoći. Isto važi i za igrače, kada se nešto dogodi nije cilj da kaznim Kataija, Radeta ili Elšnika. Cilj je da uradimo ono što je najbolje za grupu. Kada nešto radite, uvijek postoji pozitivan razlog za takvu odluku. Naravno, novinari su sa strane i mogu da posmatraju stvari iz negativnog ugla, ali ja sam uvijek ovakav. Kada odigramo utakmicu uvijek govorim da ne treba gledati samo ono što je bilo loše. Treba tražiti rješenja i razmišljati o tome kako možemo da napredujemo u narednoj utakmici. Takav sam i u ovom slučaju."

Insistira Rijera na tome da je klub u toku sa svim njegovim planovima i odlukama.

"Ove odluke nisam donio na svoju ruku, u klubu su upoznati sa svim i donosim ih uz podršku i razgovore sa ljudima iz kluba. Nisam ja bolji, niti važniji od bilo koga drugog, samo se pitam zbog čega to moram da uradim i da li će to poboljšati ekipu. Odluka se donosi zajednički, jer ako me klub ne podržava, ja neću praviti promjene. Možda imam određene ideje i više bih volio da uradimo jednu stvar umjesto druge, ali ako se ne slažemo svi da će to donijeti nešto pozitivno, onda nećemo tako postupiti. U ovome smo zajedno. Nije poenta u Rijeri, već u tome da svi radimo u najboljem interesu kluba sa jednim zajedničkim ciljem. O tom cilju smo mnogo puta govorili. Cilj je da u maju budemo na najvišem nivou. Imajte na umu da nas mjesec i po dana nakon toga i priprema očekuju kvalifikacije. Bićemo spremni, sve što radim, radim kako bismo unaprijedili stvari."

"Još ovaj put i više da ne pričamo o tim stvarima"

Španac želi podršku.

"Na ovo možemo da gledamo kao na način da naučimo ekipu kako da se ponaša profesionalno i kako da prihvata odluke trenera koje se donose u cilju unapređenja tima i kluba, jer imamo velike ambicije. Mislim da je najvažnije to što je Liga šampiona važan dio naše priče i što možemo da pomognemo, odnosno da budemo značajan faktor u tome da Crvena zvezda bude jedini klub iz Srbije koji može da pokaže Evropi da srpski fudbal ima kvalitet. To je Crvena zvezda. Zato morate da budete uz nas i da nam pružite podršku, jer smo vam potrebni za podizanje srpskog koeficijenta u Evropi."

Objasnio je Rijera zašto je sve iznio u javnost pred put u Lugano u srijedu, na početak Konferencijske lige zakazan za četvrtak.

"Šta to znači? Sada imamo veoma važnu utakmicu u četvrtak. Ne želim više da pričam o ovim stvarima. Zato sam želio da danas sve iznesemo na vidjelo, da razjasnimo situaciju i stavimo tačku na ovu priču. Ono o čemu treba da razgovaramo jeste utakmica. Prekosutra putujemo u Lugano i želimo da pričamo o utakmici, o našem planu i o tome koliko smo spremni. Želimo da Crvena zvezda pokaže svoj kvalitet i mogućnosti, da pokažemo da možemo da se takmičimo sa ostalima. Srbiji je potrebna Crvena zvezda koja će igrati na visokom nivou, a visok nivo podrazumijeva mnogo toga, sve detalje. To znači zadovoljstvo, pozitivnu atmosferu i igrače koji su spremni. Ako nastavimo da pričamo samo o ovakvim stvarima, onda ćemo se udaljiti od ciljeva koje želimo da ostvarimo u budućnosti", konstatovao je Rijera.