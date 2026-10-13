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Aleksandar Katai na treningu Crvene zvezde: Da li se Rijera predomislio pred Lugano?

Aleksandar Katai na treningu Crvene zvezde: Da li se Rijera predomislio pred Lugano?

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Fudbaleri Crvene zvezde se pripremaju za meč protiv Lugana, a suspendovani Aleksandar Katai trenira sa timom. Da li će igrati?

Suspendovani Aleksandar Katai trenirao sa ekipom Zvezde Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde pripremaju se za meč protiv Lugana na početku takmičenja u Ligi konferencije, a među onima koji su se spremali za taj meč je i suspendovani Aleksandar Katai! Aktuelni šampion Srbije odradio je trening na glavnom terenu stadiona "Rajko Mitić", a u društvu prvotimaca bio je i iskusni fudbaler koji je prethodni meč propustio zbog suspenzije.

Odlukom trenera Alberta Rijere ofanzivac Aleksandar Katai nije igrao protiv Radničkog iz Kragujevca. Španski stručnjak bio je nezadovoljan njegovim ponašanjem nakon izmjene protiv Radničkog iz Niša prije septembarsko-oktobarske pauze i kaznio ga je sa dvije utakmice neigranja. To bi znači da Katai neće biti u timu ni za Lugano, ali je on trenirao sa saigračima pa je možda došlo i do određene promjene plana.

Crvena zvezda će protiv Lugana igrati u četvrtak uveče, a da li je Katai u konkurenciji za tim znaće se i prije nego što utakmica počne. Ako Albert Rijera ne računa na jednog od najsiksunijih igrača u timu, on neće ni putovati u Švajcarsku. Sa druge strane, ukoliko Katai bude u avionu, to znači da mu je kazna ukinuta i da bi mogao da zaigra protiv lidera švajcarskog prvenstva. Ovako je bilo na treningu Zvezde:

Na snimku koji je Crvena zvezda podijelila na svojim društvenim mrežama vidi se da Katai trenira u društvu kapitena Mirka Ivanića, defanzivca Frenklina Teba Učene, veznog igrača Tomaša Hendela i drugih prvotimaca srpskog kluba. Na treningu su fudbaleri crveno-bijelih bili dobro raspoloženi, a dogodio se i jedan "sporan" momenat koji je VAR morao da riješi.

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Tagovi

Aleksandar Katai FK Crvena zvezda

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