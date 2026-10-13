Albert Rijera pravi Zvezdu 2027: Nije Aleksandar Katai žrtva nego dio plana

Trener Crvene zvezde suspenduje i kažnjava, menja i uigrava, pa bismo čak mogli da vidimo i "odricanje" od evropskog uspjeha da bi on došao narednog ljeta u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će prvi put u svojoj istoriji igrati Ligu konferencije. Nakon dva evropska debakla - protiv Hapoel Berševe i Viktorije Plzenj - aktuelni šampion Srbije "pao" je u treće UEFA takmičenje, ono koje nikako nije želio. Kako se tako nešto ne bi ponovilo narednog ljeta, Albert Rijera je fokusiran na pravljenje tima koji će tek u budućnosti biti po njegovom ukusu.

Mnogo se prašine podiglo kada je glavna vijest na sportskim stranama postala kazna za Aleksandra Kataija, jednog od fudbalera sa najvećom ulogom u Zvezdinom dresu tokom ovog milenijuma. Nezadovoljan njegovim ponašanjem nakon zamjene, španski stručnjak je dugogodišnjem igraču Crvene zvezde saopštio da je kažnjen za naredne dvije utakmice.

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I to nije prvi put da se dešava ove sezone... Zbog isključenja na gostovanju u Plzenju već je bio kažnjen Osman Bukari, dok je mladi Kim Je Gun ušao i izašao na istom meču - jer se Rijeri nije svidjelo kako je shvatio zadatke. Ako se ima u vidu da u prvom planu nisu Mirko Ivanić, Marko Arnautović i Miloš Veljković, jasno je da Rijera nije fokusiran samo na ovu sezonu.

Jeste španski stručnjak imao zapaljive izjave o evropskom takmičenju, pa u Plzenju rekao da je Crvena zvezda sada možda i jedan od favorita za osvajanje Lige konferencije, ali... Izgleda da je to bilo u afektu, nakon bolnog poraza. Od tada je češće pričao da je on na klupi tima jer mu uprava vjeruje i jer narednog ljeta treba Zvezdu da uvede u Ligu šampiona. To bi mogao da bude signal navijačima da evropska sezona možda i neće biti baš uspješna koliko su se nadali.

Lugano je aktuelni lider u Švajcarskoj, Kopenhagen je prvi u Danskoj, a Gent je na čelu šampionata u Belgiji. Kada se na to doda da u Beograd dolazi turski Trabzon koji predvodi Mo Salah čini se da će Zvezda imati gdje da traži izgovore ukoliko se ne budu ređale pobjede. Albert Rijera za sebe voli da kaže da je čovjek koji otvoreno priča o svemu, pa očekujemo da on ne traži izgovore - već da se drži onoga što nam je već predstavio, da su njegov cilj evropske kvalifikacije narednog ljeta. Ipak...

Crvena zvezda mora da se domogne nokaut faze u Evropi i to nije pitanje koje će se postavljati tokom jesenjeg dijela takmičenja. Da odemo korak dalje, Crvena zvezda bi trebalo da se bori za mjesto među osam najboljih timova i tako se direktno plasira u osminu finala takmičenja koje je daleko ispod njenih ambicija od prije nekoliko mjeseci. I Rijera to zna, ali ipak bira da ne ide linijom manjeg otpora već da sebi "popravlja šanse" za naredno ljeto.

Vidi opis Albert Rijera pravi Zvezdu 2027: Nije Aleksandar Katai žrtva nego dio plana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Nemoguće je danas znati da li će Crvena zvezda predvođena Albertom Rijerom ući u Ligu šampiona kroz naredni kvalifikacioni ciklus. Ako to uspije, Španac bi postao tek drugi trener Zvezde kojem je to pošlo za rukom. Crveno-bijeli su četiri puta igrali u društvu najboljih - tri puta ih je uveo Vladan Milojević, a jednom su ušli direktno, uz veliku pomoć koeficijenta koji su stvorili Vladan Milojević i Dejan Stanković u svojim prvim mandatima. Iz tog podatka jasno se vidi da nije baš lako Zvezdu uvesti u Ligu šampiona.

Albert Rijera vjeruje da može. Ako mu se dozvoli da radi umjesto "da stvara prijatelje u Beogradu", kako je sam rekao. Zbog misije zvane Liga šampiona je odmah na početku mandata "raspustio kavez" i sve igrače priključio timu, pa i kada je neke druge slao "na hlađenje" da bi izgradio autoritet i isterao do kraja sve svoje zamisli. Takav će biti i u narednom periodu, koliko god da ostane na klupi jer je on inače takav - često tvrdoglav, što je nekad vrlina i nekad mana.

Možda, na kraju krajeva, od cijelog ovog projekta ne bude ništa. Može da se desi da i Albert Rijera ispadne u evropskim kvalifikacijama narednog ljeta, pa da u stilu Dejana Stankovića podnese ostavku prije nego što se "glava ohladi". Može Zvezda tada i da se resetuje, pa da ponovo pozove Vladana Milojevića ili nekog drugog srpskog trenera da gradi od početka. Šta god da se desi, Rijera samo želi da mu se sudi nakon što ishod bude poznat. Ne ni tokom sezone u domaćem fudbalu, ne ni tokom jeseni u Ligi konferencija. Poslije evropskih kvalifikacija 2027. godine da se podvuče crta i vidi ko je gdje.

Bonus video:

Pogledajte 01:30 Vatromet navijača Crvene zvezde: Zbog ovoga je prekinut derbi Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)