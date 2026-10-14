Ovo je tim Crvene zvezde za Lugano: Sad počinje Rijerina "operacija 2027"

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak (18.45) počinju takmičenje u Konferencijskoj ligi, utakmicom protiv Lugana. Biće to početak novog projekta Alberta Rijere.
Španski stručnjak Albert Rijera već duže vrijeme najavljuje da će se njegov rad sumirati na kraju ljetnjih kvalifikacija 2027. godine. Prve obrise onoga što priprema treba da vidimo u Luganu. U skladu sa tim biće i sastav tima.
Bez Kataija kojeg je kaznio, Ivanića koji je povrijeđen i Bukarija koji ga je silno iznervirao, Španac će "spakovati" tim po svom ukusu - ili barem, nešto najbliže njemu.
"Ja sam ovdje da tim napreduje, igra dobro i pobjeđuje", rekao je Rijera dan pred meč, a to je najava predstavljanja projekta zbog kojeg je i doveden.
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Kada u svlačionici bude čitao sastav igrača za meč protiv Lugana, nekoliko sati pred utakmicu, Rijera će misliti i o Kopenhagenu i Gentu - ovosezonskim rivalima Zvezde u Ligi konferencije i potencijalnim rivalima u kvalifikacijama za Ligu šampiona narednog ljeta. Za to se Zvezda sprema u izmijenjenom sastavu.
Na golu će biti Mateuš, kojem je mjesto među stativama zagarantovano. U posljednjoj liniji gledaćemo Stefana Gudelja, Juta Nakajamu i Frenklina Teba Učenu, koji je iznuđeno rješenje zbog povrede Lukasena.
Njima će se u posljednjoj liniji priključivati Rade Krunić koji se vraća u tim i startnu postavu, ali će on veći dio obaveza imati u veznom redu.
Na sredini terena igraće još i Timi Maks Elšnik i Matej Gaštarov, a mjesta će biti i za najtalentovanijeg Zvezdinog fudbalera - Vasilija Kostova. Novi evropski izazovi su prilika da on pokaže klasu, sebi dodatno podigne cijenu i obezbijedi transfer u narednom zimskom ili ljetnjem prelaznom roku.
Što se tiče napada, jasno je da će Bamba Dijeng predvoditi ofanzivu crveno-bijelih. Njemu bi društvo trebalo da pravi Mo Čam Saračević, dok je mjesto na drugom boku najveća enigma. Za tu poziciju konkurišu Balov, Lučić i Kim, ali je utisak da se bugarski reprezentativac nalazi najbliže mjestu startera.
Dakle, da rezimiramo, Crvena zvezda bi trebalo da izađe u sastavu: Mateuš - Nakajama, Gudelj, Tebo Učena - Krunić, Elšnik, Gaštarov, Kostov - Čam, Balov, Dijeng.
(MONDO)
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