Ovo je tim Crvene zvezde za Lugano: Sad počinje Rijerina "operacija 2027"

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak (18.45) počinju takmičenje u Konferencijskoj ligi, utakmicom protiv Lugana. Biće to početak novog projekta Alberta Rijere.

Izvor: MN PRESS

Španski stručnjak Albert Rijera već duže vrijeme najavljuje da će se njegov rad sumirati na kraju ljetnjih kvalifikacija 2027. godine. Prve obrise onoga što priprema treba da vidimo u Luganu. U skladu sa tim biće i sastav tima.

Bez Kataija kojeg je kaznio, Ivanića koji je povrijeđen i Bukarija koji ga je silno iznervirao, Španac će "spakovati" tim po svom ukusu - ili barem, nešto najbliže njemu.

"Ja sam ovdje da tim napreduje, igra dobro i pobjeđuje", rekao je Rijera dan pred meč, a to je najava predstavljanja projekta zbog kojeg je i doveden.

Kada u svlačionici bude čitao sastav igrača za meč protiv Lugana, nekoliko sati pred utakmicu, Rijera će misliti i o Kopenhagenu i Gentu - ovosezonskim rivalima Zvezde u Ligi konferencije i potencijalnim rivalima u kvalifikacijama za Ligu šampiona narednog ljeta. Za to se Zvezda sprema u izmijenjenom sastavu.

Na golu će biti Mateuš, kojem je mjesto među stativama zagarantovano. U posljednjoj liniji gledaćemo Stefana Gudelja, Juta Nakajamu i Frenklina Teba Učenu, koji je iznuđeno rješenje zbog povrede Lukasena.

Njima će se u posljednjoj liniji priključivati Rade Krunić koji se vraća u tim i startnu postavu, ali će on veći dio obaveza imati u veznom redu.

Na sredini terena igraće još i Timi Maks Elšnik i Matej Gaštarov, a mjesta će biti i za najtalentovanijeg Zvezdinog fudbalera - Vasilija Kostova. Novi evropski izazovi su prilika da on pokaže klasu, sebi dodatno podigne cijenu i obezbijedi transfer u narednom zimskom ili ljetnjem prelaznom roku.

Što se tiče napada, jasno je da će Bamba Dijeng predvoditi ofanzivu crveno-bijelih. Njemu bi društvo trebalo da pravi Mo Čam Saračević, dok je mjesto na drugom boku najveća enigma. Za tu poziciju konkurišu Balov, Lučić i Kim, ali je utisak da se bugarski reprezentativac nalazi najbliže mjestu startera.

Dakle, da rezimiramo, Crvena zvezda bi trebalo da izađe u sastavu: Mateuš - Nakajama, Gudelj, Tebo Učena - Krunić, Elšnik, Gaštarov, Kostov - Čam, Balov, Dijeng.

(MONDO)

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