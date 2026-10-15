Fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović ponovo će se sresti sa čovjekom koji mu je "zagorčao život" na EP 2021.
Marko Arnautović i Ezdžan Alioski ponovo se sastaju "oči u oči". Fudbaleri Crvene zvezde otvaraju grupnu fazu Konferencijske lige protiv Lugana, a u prvom planu biće susret Austrijanca srpskog porijekla i Makedonca albanskog porijekla. O čemu se zapravo radi?
Reprezentacije Austrije i Sjeverne Makedonije sastale su se na Evropskom prvenstvu 2021. godine u grupnoj fazi, a tim koji je kao kapiten predvodio Arnautović na kraju je slavio sa 3:1. Bilo je dosta trzavica tokom ovog duela, da bi sve eskaliralo sukobom Arnautovića i Alioskog.
Navodno je tadašnji fudbaler Bolonje opsovao rivalu "majku šiptarsku", da bi potom Makedonci zatražili istragu i kaznu za rekordera Austrije. Tužba je urodila plodom jer je Marko bio suspendovan za meč drugog kola protiv Holandije.
Izvinjenje Marka Arnautovića
Marko Arnautović opet oči u oči sa Albancem iz Lugana: Zaratili na terenu, pljuštale psovke
Fudbaler srpskog porijekla morao je da se oglasi na društvenim mrežama i smiri strasti nakon nemilih scena.
"Juče su, u žaru borbe, izrečene neke teške riječi, zbog čega želim da se izvinim - posebno svojim prijateljima iz Sjeverne Makedonije i Albanije", napisao je Arnautović i nastavio:
"Želim sasvim jasno da kažem: Nisam rasista. Imam prijatelje u gotovo svakoj zemlji i zalažem se za različitost. Svi koji me poznaju, to znaju", zaključio je proslavljeni napadač.
Ko je Ezdžan Alioski?Izvor: Pius Koller / imago sportfotodienst / Profimedia
Alioski je reprezentativac Sjeverne Makedonije albanskog porijekla, rođen je u Prilepu 1992. godine. Seniorsku karijeru je započeo u Jang Bojsima, gdje je proveo tri godine, da bi uslijedio transfer u Šafhauzen. Odatle je proslijeđen u Lugano, da bi švajcarski klub ubrzo otkupio njegov ugovor.
Ipak, u prvom mandatu se nije dugo zadržao, pošto je uslijedio transfer karijere u engleski Lids, gdje je proveo čitave četiri godine. Igrao je još za Al Ahli i Fenerbahče, da bi prošle sezone ponovo zadužio dres Lugana, gdje trenutno nije standardni član prve postave.
Alioski je etnički Albanac iz Crnilišta. U njegovoj biografiji se navodi da govori više jezika: tečno vlada albanskim, hrvatskim, engleskim, francuskim, njemačkim, italijanskim, makedonskim i španskim jezikom. Posjeduje državljanstva Sjeverne Makedonije i Švajcarske.
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(MONDO)