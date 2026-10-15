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Marko Arnautović opet oči u oči sa Albancem iz Lugana: Zaratili na terenu, pljuštale psovke

Marko Arnautović opet oči u oči sa Albancem iz Lugana: Zaratili na terenu, pljuštale psovke

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović ponovo će se sresti sa čovjekom koji mu je "zagorčao život" na EP 2021.

marko arnautovic i ezdzan alioski oci u oci Izvor: Justin Setterfield / AFP / Profimedia

Marko Arnautović i Ezdžan Alioski ponovo se sastaju "oči u oči". Fudbaleri Crvene zvezde otvaraju grupnu fazu Konferencijske lige protiv Lugana, a u prvom planu biće susret Austrijanca srpskog porijekla i Makedonca albanskog porijekla. O čemu se zapravo radi?

Reprezentacije Austrije i Sjeverne Makedonije sastale su se na Evropskom prvenstvu 2021. godine u grupnoj fazi, a tim koji je kao kapiten predvodio Arnautović na kraju je slavio sa 3:1. Bilo je dosta trzavica tokom ovog duela, da bi sve eskaliralo sukobom Arnautovića i Alioskog.

Navodno je tadašnji fudbaler Bolonje opsovao rivalu "majku šiptarsku", da bi potom Makedonci zatražili istragu i kaznu za rekordera Austrije. Tužba je urodila plodom jer je Marko bio suspendovan za meč drugog kola protiv Holandije.

Izvinjenje Marka Arnautovića

Fudbaler srpskog porijekla morao je da se oglasi na društvenim mrežama i smiri strasti nakon nemilih scena.

"Juče su, u žaru borbe, izrečene neke teške riječi, zbog čega želim da se izvinim - posebno svojim prijateljima iz Sjeverne Makedonije i Albanije", napisao je Arnautović i nastavio:

"Želim sasvim jasno da kažem: Nisam rasista. Imam prijatelje u gotovo svakoj zemlji i zalažem se za različitost. Svi koji me poznaju, to znaju", zaključio je proslavljeni napadač.

Ko je Ezdžan Alioski?

Izvor: Pius Koller / imago sportfotodienst / Profimedia

Alioski je reprezentativac Sjeverne Makedonije albanskog porijekla, rođen je u Prilepu 1992. godine. Seniorsku karijeru je započeo u Jang Bojsima, gdje je proveo tri godine, da bi uslijedio transfer u Šafhauzen. Odatle je proslijeđen u Lugano, da bi švajcarski klub ubrzo otkupio njegov ugovor.

Ipak, u prvom mandatu se nije dugo zadržao, pošto je uslijedio transfer karijere u engleski Lids, gdje je proveo čitave četiri godine. Igrao je još za Al Ahli i Fenerbahče, da bi prošle sezone ponovo zadužio dres Lugana, gdje trenutno nije standardni član prve postave.

Alioski je etnički Albanac iz Crnilišta. U njegovoj biografiji se navodi da govori više jezika: tečno vlada albanskim, hrvatskim, engleskim, francuskim, njemačkim, italijanskim, makedonskim i španskim jezikom. Posjeduje državljanstva Sjeverne Makedonije i Švajcarske.

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Arnautović i Veljković ulaze u igru
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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Tagovi

FK Crvena zvezda Marko Arnautović

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