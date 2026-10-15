Šta je smislio Albert Rijera? Crvena zvezda u Luganu sa timom koji nikad nije igrao zajedno

Albert Rijera najavljuje iznenađenja u sastavu Crvene zvezde za utakmicu protiv Lugana.

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Crvena zvezda danas od 18.45 počinje učešće u ligaškoj fazi Konferencijske lige i prvi protivnik biće joj švajcarski Lugano, klub koji je prošlu sezonu završio na trećem mjestu i koji je trenutno prvoplasirani u domaćem šampionatu. Uz to, Lugano je prošao tri kola kvalifikacija i na putu ka ligaškoj fazi izbacio je i vrlo opasni Makabi iz Tel Aviva, tako da iako nije zvučno ime - radi se ipak o rivalu koga Crvena zvezda ne smije da potcijeni.

To je posebno slučaj kada se zna da Zvezda ove sezone ne briljira; nije to bio slučaj kod Dejana Stankovića, koji je doživio bolnu katastrofu u kvalifikacijama za Ligu šampiona, dok se to nije drastično popravilo ni kod Alberta Rijere koji je ispao i iz Lige Evrope, uz najveću bruku u istoriji kluba. Zato je sada "dužan" da navijačima vrati s pravom kombinacijom.

Zvezda oslabljena u Luganu

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda doputovala je u srijedu u Lugano i odradila je prvi i jedini trening uoči utakmice na kojoj će nedostajati najmanje petorica igrača koje su navijači navikli da viđaju u timu.

Zbog povreda nema Mirka Ivanića i Derika Lukasena, suspendovani su Mohamed Abu Fani i Osman Bukari, dok odlukom trenera Alberta Rijere nema ni Aleksandra Kataija koji je "sklonjen iz tima" zbog kršenja klupske discipline, s tim da Španac to pokušava da predstavi na malo drugačiji način.

Uz njih je pod znakom pitanja i Rade Krunić, koji vuče povredu još od "vječitog" derbija u septembru, tako da je pretpostavka da će meč početi sa klupe.

Nikad viđeni sastav Crvene zvezde

Izvor: MN PRESS

Pričajući o poziciji bekova, koji često mijenjaju mjesta i igraju kontra-nogom, Albert Rijera rekao je da su "iznenađenja" jako bitna stvar u fudbalu, tako da djeluje da je jedno takvo spremio i za Lugano.

Očekuje se da Crvena zvezda zaigra u sastavu koji nikada do sada nismo vidjeli, gdje će prije svega veliki pritisak biti na mladim fudbalerima Stefanu Gudelju i Mateju Gaštarovu. Makedonac će se opet spuštati u zadnju liniju, kao Rade Krunić, dok će Gudelj biti taj koji "komanduje" Nakajami i Učeni. Naprijed ćemo, najvjerovatnije, vidjeti i Balova.

Očekivani sastav Crvene zvezde za Lugano: Mateuš - Nakajama, Gudelj, Tebo Učena - Krunić, Elšnik, Gaštarov, Kostov - Čam, Balov, Dijeng.

Zvezda igra na "ljepotici" od stadiona

Danas je u Luganu oblačno i bez kiše, najviša dnevna temperatura biće 19 stepeni Celzijusa, dok će već kada igrači dva tima budu na terenu - pasti i na 12-13. U gradu pred utakmicu ne vlada euforija, što je i očekivano, a vjeruje se da će stadion na kom igra Lugano biti lijepo popunjen.

Ima kapacitet od oko osam hiljada mjesta i napravljen je prije nekoliko godina, može se reći da je pravi moderni stadion po najvišim evropskim standardima.

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Pogledajte 00:41 Trening fudbalera Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)