Slavlje u Splitu nakon skoro dvije godine: Hajduk konačno pobijedio Dinamo za vrh tabele u Hrvatskoj

Fudbaleri Hajduka su u okviru devetog kola šampionata Hrvatske savladali zagrebački DInamo i preuzeli lidersku poziciju na tabeli.

Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

"Majstori s mora" su prvi na tabeli prvenstva Hrvatske!

Splićani su u derbiju pobijedili Dinamo sa 2:1 (1:1) po snažnoj kiši i natopljenom terenu stadiona "Poljud" i to nakon preokreta.

Gosti iz Zagreba su poveli u 21. minutu pogotkom Diona Belje, ali su "bili" samo dva minuta kasnije uspjeli da stignu do izjednačenja autogolom Skota Mekkene.

Matteo Pérez Vinlof y su espectacular ASISTENCIA DE GOL | El lateral de padre peruano se mandó con este pase perfecto a la cabeza de Beljo.Dinamo Zagreb se adelanta 1-0 ante el Hajduk Split, en un duelo por la punta de la liga croata. https://t.co/VqoonJu3rC — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya)October 10, 2026

U drugom poluvremenu je pala odluka o pobjedniku i to u 59. minutu kada je Abdul Bamba fantastičnim udarcem pogodio zagrebačku mrežu - 2:1.

"Modri" su mogli do boda u sudijskoj nadoknadi ali je splitsku ekipu spasila stativa poslije udarca Belje.

Hajduk je poslije skoro dvije godine prvi put savladao Dinamo i preuzeo vodeću poziciju.







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(MONDO)