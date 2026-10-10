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Slavlje u Splitu nakon skoro dvije godine: Hajduk konačno pobijedio Dinamo za vrh tabele u Hrvatskoj

Slavlje u Splitu nakon skoro dvije godine: Hajduk konačno pobijedio Dinamo za vrh tabele u Hrvatskoj

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbaleri Hajduka su u okviru devetog kola šampionata Hrvatske savladali zagrebački DInamo i preuzeli lidersku poziciju na tabeli.

Hajduk pobijedio Dinamo Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

"Majstori s mora" su prvi na tabeli prvenstva Hrvatske!

Splićani su u derbiju pobijedili Dinamo sa 2:1 (1:1) po snažnoj kiši i natopljenom terenu stadiona "Poljud" i to nakon preokreta.

Gosti iz Zagreba su poveli u 21. minutu pogotkom Diona Belje, ali su "bili" samo dva minuta kasnije uspjeli da stignu do izjednačenja autogolom Skota Mekkene.

U drugom poluvremenu je pala odluka o pobjedniku i to u 59. minutu kada je Abdul Bamba fantastičnim udarcem pogodio zagrebačku mrežu - 2:1.

"Modri" su mogli do boda u sudijskoj nadoknadi ali je splitsku ekipu spasila stativa poslije udarca Belje.

Hajduk je poslije skoro dvije godine prvi put savladao Dinamo i preuzeo vodeću poziciju.



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(MONDO)

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Tagovi

Hajduk Split Dinamo Zagreb Hrvatska

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