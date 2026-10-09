Goran Bare: "Ante Mladinić dolazio da me vodi u Hajduk"

Prije nego što je postao muzička zvijezda, Goran Bare bio je talentovani fudbaler. Pročitajte kako je Mladinić vidio njegov potencijal za Hajduk.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Hrvatski muzičar Goran Bare preminuo je u 61. godini, a njegovo beživotno tijelo pronašle su kolege iz benda. Roker koji je važio za jednog od najvećih superstarova u Hrvatskoj u toj vrsti muzike prije samo mjesec dana odnet je sa bine, nakon što mu je pozlilo na početku koncerta. Sada se od njega opraštaju prijatelji i fanovi, ali i dio sportske javnosti jer je Goran bio izuzetno talentovan fudbaler!

Prije nego što se opredijelio za muzičku karijeru, Bare je ostavio značajan trag u mlađim kategorijama Dinama iz Vinkovaca - kultnog jugoslovenskog kluba. Kao jedan od jajtalentovanijih hrvatskih fudbalera tih godina zapao je za oko čak i Hajduku iz Splita, koji je preko legendarnog trenera pokušao da ga dovede na Poljud.

"Igrao sam u Dinamu iz Vinkovaca. Ono što igra Buskets u Barseloni, ja sam to igrao u Dinamu. Bio sam nešto kao što je to bio Ivica Šurjak, univerzalac. Mogao sam igrati na više pozicija. Bio sam jako talentovan", ispričao je Goran Bare prije nekoliko godina, gostujući u podkastu "Inkubator".

Pročulo se za njegov talenat, pa su u Vinkovce dolazili da ga gledaju treneri koji su mogli da mu otvore vrata najvećih jugoslovenskih klubova. Između ostalih pratio ga je i Ante "Biće" Mladinić, kultna ličnost jugoslovenskog fudbala i jedan od najboljih trenera-stvaralaca u bivšoj državi.

"Čak je Biće Mladinić došao po mene, vidio je u meni veliki potencijal. Fudbal sam igrao do 13. godine", ispričao je Bare kojeg je život ubrzo odveo u potpuno druge vode. Počeo je da se bavi muzikom i napravio je ozbiljnu karijeru, kao jedan od najpoznatijih rokera u Hrvatskoj.