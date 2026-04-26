Hrvatski derbi počeo pominjanjem Partizana, a završen jezivim uvredama za Srbe

Derbi hrvatskog prvenstva između Rijeke i Hajduka počeo je pominjanjem Partizana, a završen je jezivom pjesmom posvećenoj riječkim Srbima.

Malo je fudbala bilo na derbiju HNL-a između Rijeke i Hajduka i meč se završio bez golova 0:0, ali je zato sa obje strane bilo pominjanja Srba. "Armada" i "Torcida" navijačke grupe ova dva kluba razmjenjivale su uvrede tokom cijelog meča, a pred početak meča "Armada" je pjevala o - Partizanu.

Zbog nedavnog događaja kada su navodno navijači Dinama Bed Blu Bojsi jednom članu Torcide našli u telefonu poruke koje je razmjenjivao sa pojedinim navijačima Partizana prvo su Bed Blu Bojsi na utakmici sa Lokomotivom razvili transparente "Tko to ovdje pjeva?", "Torcida Beograd" i "Torcida uz drukere", a sada je "Armada" posvetila pjesmu.

"Nek živi ljubav, nek se budi dan, neka svako dijete mrzi Partizan...", pjevali su navijači sa tribina, dok je originalna pjesma Srebrnih krila "Nek živi ljubav" puštena preko razglasa. Poslušajte:

Šta je pjevala Torcida?

Pred kraj meča nakon jednog kraćeg prekida meča zbog bakljade Torcida je krenula sa svojim standardnim repertoarom za mečeve sa Rijekom.

"Od Vežice do Lovrana sve je puno muslimana, od Kantride do Turnića sve su djeca popa Đujića", pjevali su navijači Hajduka iz Splita, a u to su pjevali i:"Šugava Rijeko puna si Srba, ne brini Rijeko ima još vrba".

Na kraju je Dinamo uzeo titulu

Hajduk i Rijeka su odigrali bez golova, a to znači da Dinamo sa 73 boda poslije pobjede nad Istrom uzima titulu. Hajduk je ubjedljvio drugi, dok je Rijeka četvrta i vrlo vjerovatno će ostati bez Evrope.

