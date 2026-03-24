"Šta su Split i Hajduk bez Poljuda?": Dalmacija čeka da li će kultni stadion biti srušen

Hajduk iz Splita oglasio se povodom potencijalnog rušenja stadiona Poljud.

Izvor: uslatar/Shutterstock

Sve više se priča o tome da će kultni stadion "Poljud" biti srušen jer je nemoguće rekonstruisati ga, međutim tom idejom nisu baš oduševljeni navijači - ni u samom klubu. Zbog toga se Hajduk iz Splita ponovo oglasio na društvenim mrežama i objasnio je šta se dešava sa njihovim stadionom.

"Šta su Split i Poljud bez Hajduka? Već 115 godina Hajduk i Split vezani su pupčanom vrpcom, koja nikada nije niti će biti prekinuta. Istinski navijači Hajduka koji tako decenijama dolaze na Poljud, a prije i Stari plac, najbolji su svjedoci te neraskidive povezanosti", navodi se u saopštenju Hajduka iz Splita uz poruku šta se dešava oko novog modernog stadiona o kome se sad već dugo priča.

"Kada pričamo o novom modernom fudbalskom stadionu, stav Hajduka i njegovih najvjernijih navijača je jasan. Hajduku je potreban novi stadion koji će Klubu, ali i gradu Splitu donijeti nove pozitivne promjene. Utakmice Hajduka u prosjeku na Poljudu posjećuje 22 hiljade gledalaca koji su generator ekonomije i lokalne ekonomije. Ulice, kvartovi, trgovine, apartmani, hoteli, restorani i barovi žive punim plućima kada Hajduk igra u Splitu. U trenutnim uslovima, Klub ne može da iskoristi potpuni potencijal jer je ograničen, prije svega infrastrukturnim resursima. Stoga je potpuno prirodno gledati u budućnost i kao glavni strateški interes Kluba postaviti infrastrukturne uslove koji su generator stabilne budućnosti Kluba. Prvo fudbalski kamp, a onda i novi moderni fudbalski stadion", dodaje se u saopštenju.

Hajduk ističe da novi stadion mora da bude "motor ekonomije" i da dodatno ojača Split kao turističku destinaciju, a Hajduk kao klub koji uvijek cilja najviše sportske rezultate.

"Zato se svaka rasprava o budućnosti Poljuda mora voditi primarno u interesu Hajduka i njegovih navijača. Split i Poljud bez Hajduka nemaju smisla, jer koliko god bio lijep i svima nama drag, Poljud bez ljudi nije dom", zaključuje se u saopštenju iz Splita.

Da li će Poljud biti srušen?

Već godinama je vidljivo da stadion Hajduka iz Splita nije u dobrom stanju, bio je i oštećen u olujama, a čak je i stručnjak koji ga je gradio kazao da treba da bude srušen.

Ovo nije i konačna odluka, pošto se čeka studija Grada Splita. Naručena je studija koja treba da utvrdi da li je ipak moguće da se stadion rekonstruiše, a gradonečelnik Tomislav Šuta najavio je tri moguća scenarija.

osnovna sanacija i energetska obnova postojećeg stadiona Poljud uz istovremenu izgradnju potpuno novog stadiona na lokaciji Brodarica

značajna rekonstrukcija postojećeg stadiona uključujući nadogradnju savremenim elementima fudbalskog stadiona, VIP zone, poslovni prostori, infrastruktura za UEFA standarde, energetska, pristupačnost i drugi sadržaji

izgradnja stadiona na postojećoj lokaciji Poljuda u kojoj bi se zadovoljili svi standardi UEFA

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:39 Najgori slobodan udarac u istoriji na meču Hajduk - Dinamo Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

(MONDO)