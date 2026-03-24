Hajduk iz Splita oglasio se povodom potencijalnog rušenja stadiona Poljud.
Sve više se priča o tome da će kultni stadion "Poljud" biti srušen jer je nemoguće rekonstruisati ga, međutim tom idejom nisu baš oduševljeni navijači - ni u samom klubu. Zbog toga se Hajduk iz Splita ponovo oglasio na društvenim mrežama i objasnio je šta se dešava sa njihovim stadionom.
"Šta su Split i Hajduk bez Poljuda?": Dalmacija čeka da li će kultni stadion biti srušen
"Šta su Split i Poljud bez Hajduka? Već 115 godina Hajduk i Split vezani su pupčanom vrpcom, koja nikada nije niti će biti prekinuta. Istinski navijači Hajduka koji tako decenijama dolaze na Poljud, a prije i Stari plac, najbolji su svjedoci te neraskidive povezanosti", navodi se u saopštenju Hajduka iz Splita uz poruku šta se dešava oko novog modernog stadiona o kome se sad već dugo priča.
"Kada pričamo o novom modernom fudbalskom stadionu, stav Hajduka i njegovih najvjernijih navijača je jasan. Hajduku je potreban novi stadion koji će Klubu, ali i gradu Splitu donijeti nove pozitivne promjene. Utakmice Hajduka u prosjeku na Poljudu posjećuje 22 hiljade gledalaca koji su generator ekonomije i lokalne ekonomije. Ulice, kvartovi, trgovine, apartmani, hoteli, restorani i barovi žive punim plućima kada Hajduk igra u Splitu. U trenutnim uslovima, Klub ne može da iskoristi potpuni potencijal jer je ograničen, prije svega infrastrukturnim resursima. Stoga je potpuno prirodno gledati u budućnost i kao glavni strateški interes Kluba postaviti infrastrukturne uslove koji su generator stabilne budućnosti Kluba. Prvo fudbalski kamp, a onda i novi moderni fudbalski stadion", dodaje se u saopštenju.
Hajduk ističe da novi stadion mora da bude "motor ekonomije" i da dodatno ojača Split kao turističku destinaciju, a Hajduk kao klub koji uvijek cilja najviše sportske rezultate.
"Zato se svaka rasprava o budućnosti Poljuda mora voditi primarno u interesu Hajduka i njegovih navijača. Split i Poljud bez Hajduka nemaju smisla, jer koliko god bio lijep i svima nama drag, Poljud bez ljudi nije dom", zaključuje se u saopštenju iz Splita.
Da li će Poljud biti srušen?
Već godinama je vidljivo da stadion Hajduka iz Splita nije u dobrom stanju, bio je i oštećen u olujama, a čak je i stručnjak koji ga je gradio kazao da treba da bude srušen.
Ovo nije i konačna odluka, pošto se čeka studija Grada Splita. Naručena je studija koja treba da utvrdi da li je ipak moguće da se stadion rekonstruiše, a gradonečelnik Tomislav Šuta najavio je tri moguća scenarija.
- osnovna sanacija i energetska obnova postojećeg stadiona Poljud uz istovremenu izgradnju potpuno novog stadiona na lokaciji Brodarica
- značajna rekonstrukcija postojećeg stadiona uključujući nadogradnju savremenim elementima fudbalskog stadiona, VIP zone, poslovni prostori, infrastruktura za UEFA standarde, energetska, pristupačnost i drugi sadržaji
- izgradnja stadiona na postojećoj lokaciji Poljuda u kojoj bi se zadovoljili svi standardi UEFA
BONUS VIDEO:
(MONDO)