Rekonstrukcija nemoguća, splitski Poljud mora da se ruši!

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Kultni stadion Hajduka iz Splita "Poljud" nije moguće rekonstruisati.

Izvor: Shutterstock/uslatar

Stadion Hajduka iz Splita "Poljud" nije moguće rekonstruisati, tako da je najvjerovatnije rješenje - rušenje. To je zaključak sa prezentacije profesora emeritusa Ante Mihanovića koja je održana na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u sklopu stručnog usavršavanja na temu zamora materijala na čeličnim i armiranobetonskim konstrukcijama, prenosi "Index.hr".

U pitanju je mišljenje stručnjaka koji je 1976. godine učestvovao i kao projektant konstrukcije u prvoj fazi izgradnje Poljuda, da bi poslije toga potpisivao i licence UEFA za upotrebu stadiona.

Prema njegovim riječima, došlo je do "zamora materijala" i da takav stadion nije moguće rekonstruisati i dograditi, iz čega dolazi i logičan zaključak - Hajduk treba da sruši svoj stadion i izgradi novi objekat, da li na istom mjestu ili ne, to je već pitanje za gradske vlasti.

Ovo nije i konačna odluka, pošto se čeka studija Grada Splita. Naručena je studija koja treba da utvrdi da li je ipak moguće da se stadion rekonstruiše, a gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je tri moguća scenarija.

  • osnovna sanacija i energetska obnova postojećeg stadiona Poljud uz istovremenu izgradnju potpuno novog stadiona na lokaciji Brodarica
  • značajna rekonstrukcija postojećeg stadiona uključujući nadogradnju savremenim elementima fudbalskog stadiona, VIP zone, poslovni prostori, infrastruktura za UEFA standarde, energetska, pristupačnost i drugi sadržaji
  • izgradnja stadiona na postojećoj lokaciji Poljuda u kojoj bi se zadovoljili svi standardi UEFA

Jedan od ljepših stadiona na prostoru bivše Jugoslavije, koji postoji već pola vijeka i na kome je Hajduk ispisao najljepše stranice svoje istorije, inače se već dugo vremena raspada, znamo da su dijelovi sa krovne konstrukcije otpadali i srećom nikoga nisu povrijedili, dok su i prirodne nepogode napravile problem u posljednjih par godina.

Poljud Hajduk Split fudbal

