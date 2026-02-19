Rekonstrukcija nemoguća, splitski Poljud mora da se ruši!

Kultni stadion Hajduka iz Splita "Poljud" nije moguće rekonstruisati.

Izvor: Shutterstock/uslatar

Stadion Hajduka iz Splita "Poljud" nije moguće rekonstruisati, tako da je najvjerovatnije rješenje - rušenje. To je zaključak sa prezentacije profesora emeritusa Ante Mihanovića koja je održana na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u sklopu stručnog usavršavanja na temu zamora materijala na čeličnim i armiranobetonskim konstrukcijama, prenosi "Index.hr".

U pitanju je mišljenje stručnjaka koji je 1976. godine učestvovao i kao projektant konstrukcije u prvoj fazi izgradnje Poljuda, da bi poslije toga potpisivao i licence UEFA za upotrebu stadiona.

Prema njegovim riječima, došlo je do "zamora materijala" i da takav stadion nije moguće rekonstruisati i dograditi, iz čega dolazi i logičan zaključak - Hajduk treba da sruši svoj stadion i izgradi novi objekat, da li na istom mjestu ili ne, to je već pitanje za gradske vlasti.

Ovo nije i konačna odluka, pošto se čeka studija Grada Splita. Naručena je studija koja treba da utvrdi da li je ipak moguće da se stadion rekonstruiše, a gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je tri moguća scenarija.

osnovna sanacija i energetska obnova postojećeg stadiona Poljud uz istovremenu izgradnju potpuno novog stadiona na lokaciji Brodarica

značajna rekonstrukcija postojećeg stadiona uključujući nadogradnju savremenim elementima fudbalskog stadiona, VIP zone, poslovni prostori, infrastruktura za UEFA standarde, energetska, pristupačnost i drugi sadržaji

izgradnja stadiona na postojećoj lokaciji Poljuda u kojoj bi se zadovoljili svi standardi UEFA

Jedan od ljepših stadiona na prostoru bivše Jugoslavije, koji postoji već pola vijeka i na kome je Hajduk ispisao najljepše stranice svoje istorije, inače se već dugo vremena raspada, znamo da su dijelovi sa krovne konstrukcije otpadali i srećom nikoga nisu povrijedili, dok su i prirodne nepogode napravile problem u posljednjih par godina.