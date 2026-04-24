Ukrajinski milijarder preuzima posrnulog velikana u Hrvatskoj

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Ukrajinski milijarder Volodimir Nosov razmišlja o tome da preuzme Hajduk iz Splita i da uloži ozbiljan novac u ovaj klub.

Hajduk sada već decenijama nema uspjeha i ne može da otme titulu u Hrvatskoj. Uspjela je čak i Rijeka dva puta da bude prvak, a Splićani će i ove sezone ostati kratkih rukava pored svih trzavica koje su se dešavale pogotovo na početku sezone u Dinamu.

Sada hrvatski velikan traži spas u novim investitorima, a ukrajinski milijarder Volodimir Nosov je opcija za oporavak kluba. On navodno traži prilike za ulaganje u Hrvatsku i jedna od njih je dolazak u Hajduk. 

Hajduk je na 13 bodova manje od Dinama, a u kupu je ispao u četvrrfinalu. U Evropi su ostali daleko od ligaške faze Lige konferencija "bili", a poslednju titulu uzeli su 2005. godine, prije više od 20 godina. 

Ovaj prilično mladi 36-godišnji milijarder stoji iza kompanije "Vajt Teh" koja se bavi kripto imovinom. Procjenjuje se da je "težak" oko 15.000.000.000 evra kada se zbroje njegov novac, firme, nekretnine i investicije. Ima nekoliko firmi u Hrvatskoj, a već je ulagao u fudbalske velikane poput Juventusa i Barselone, ali nije preuzeo nijedan od tih klubova. Trenutno je i u upravnom odboru Metalista iz Harkova. Ipak hrvatski mediji govore da je posao daleko od gotovog i da su razgovori o ulaganju u početnoj fazi. 

