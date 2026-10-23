Tadićev trener naljutio Hrvate: "Dali smo četiri komada Dinamu i nisam iznenađen"

NEC iz Najmegena pobijedio je Dinamo 4:2 na Maksimiru, a trener Šrojder nije krio zadovoljstvo.

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NEK iz Najmegena rutinski je pobijedio Dinamo u Zagrebu 4:2 na "Maksimiru" u trećem kolu ligaške faze Lige Evrope, i to bez svog najboljeg igrača - Dušana Tadića. Zbog povrede nije bilo kapitena Srbije u sastavu holandske ekipe, a trener NEK-a još je "dosolio" rane Zagrepčana poslije pobjede i time je iznervirao hrvatske navijače.

"Nisam iznenađen time što možemo da postižemo golove i što smo dali četiri. Naravno, iznenađen sam više onim što se dešavalo prethodnih nekoliko nedjelja. Nismo bili u dobroj formi i nismo stvarali dovoljno prilika, ali imamo dovoljno kvaliteta da uradimo ovako nešto", rekao je Dik Šrojder i potom dodao: "Mislim da ni u prvom poluvremenu nismo bili dobro postavljeni. Bilo nam je teško, ali igrali smo protiv dobre, veoma dobre ekipe, i to na gostovanju. U drugom poluvremenu sve je bilo nešto bolje. Mogli smo malo da usporimo igru, a kada bismo imali loptu, mogli smo da ubrzamo".

Mijenjao na poluvremenu

Dion Drena Beljo bio je dvostruki strijelac za Dinamo u prvom poluvremenu, dok su za holadsnku ekipu pogađali Bišof, Čeri i dvostruki strijelac Linsen. Nije to do poluvremena izgledalo sjajno, ali u nastavku je Šrojder promijenio taktiku i Dinamo je od 2:2 stigao do 4:2.

Dinamo Zagreb NEK Najmegen Izvor: YouTube/TV Arena sport

"Želimo da posljednja linija bude postavljena više, bliže sredini terena. Iz nekog razloga, ne znam tačno kog, vidjelo se da su igrači ipak bili pomalo uplašeni. Tako nastaju veliki prostori u koje protivnik može da utrčava i napada, a to je veoma teško braniti", rekao je Šrojder i dodao: "Na poluvremenu smo o tome imali zanimljivu raspravu sa igračima. U našem načinu igre vidi se da svi žele da idu naprijed i vrše pritisak na igrača koji ima loptu... Međutim, mi smo kao stručni štab na kraju odlučili da pristupimo drugačije. Igrači su to zaista veoma dobro sproveli u djelo".

Šta kaže tabela?

Interesantno je da Dinamo i NEK imaju identičan učinak poslije tri kola. Ostvarili su po pobjedu, remi i poraz, dakle imaju četiri boda za sada, kao i još mnogo ekipa na tabeli zbog čega su u samoj sredini. Za sada je pet ekipa ostvarilo maksimalan učinak u Ligi Evrope - to su Benfika, Bajer Leverkuzen, Bornmut, Ferencvaroš i Olimpijakos.

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(MONDO)