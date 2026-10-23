Tadićev trener naljutio Hrvate: "Dali smo četiri komada Dinamu i nisam iznenađen"

NEC iz Najmegena pobijedio je Dinamo 4:2 na Maksimiru, a trener Šrojder nije krio zadovoljstvo.
NEK iz Najmegena rutinski je pobijedio Dinamo u Zagrebu 4:2 na "Maksimiru" u trećem kolu ligaške faze Lige Evrope, i to bez svog najboljeg igrača - Dušana Tadića. Zbog povrede nije bilo kapitena Srbije u sastavu holandske ekipe, a trener NEK-a još je "dosolio" rane Zagrepčana poslije pobjede i time je iznervirao hrvatske navijače.
"Nisam iznenađen time što možemo da postižemo golove i što smo dali četiri. Naravno, iznenađen sam više onim što se dešavalo prethodnih nekoliko nedjelja. Nismo bili u dobroj formi i nismo stvarali dovoljno prilika, ali imamo dovoljno kvaliteta da uradimo ovako nešto", rekao je Dik Šrojder i potom dodao: "Mislim da ni u prvom poluvremenu nismo bili dobro postavljeni. Bilo nam je teško, ali igrali smo protiv dobre, veoma dobre ekipe, i to na gostovanju. U drugom poluvremenu sve je bilo nešto bolje. Mogli smo malo da usporimo igru, a kada bismo imali loptu, mogli smo da ubrzamo".
Mijenjao na poluvremenu
Dion Drena Beljo bio je dvostruki strijelac za Dinamo u prvom poluvremenu, dok su za holadsnku ekipu pogađali Bišof, Čeri i dvostruki strijelac Linsen. Nije to do poluvremena izgledalo sjajno, ali u nastavku je Šrojder promijenio taktiku i Dinamo je od 2:2 stigao do 4:2.
"Želimo da posljednja linija bude postavljena više, bliže sredini terena. Iz nekog razloga, ne znam tačno kog, vidjelo se da su igrači ipak bili pomalo uplašeni. Tako nastaju veliki prostori u koje protivnik može da utrčava i napada, a to je veoma teško braniti", rekao je Šrojder i dodao: "Na poluvremenu smo o tome imali zanimljivu raspravu sa igračima. U našem načinu igre vidi se da svi žele da idu naprijed i vrše pritisak na igrača koji ima loptu... Međutim, mi smo kao stručni štab na kraju odlučili da pristupimo drugačije. Igrači su to zaista veoma dobro sproveli u djelo".
Šta kaže tabela?
Interesantno je da Dinamo i NEK imaju identičan učinak poslije tri kola. Ostvarili su po pobjedu, remi i poraz, dakle imaju četiri boda za sada, kao i još mnogo ekipa na tabeli zbog čega su u samoj sredini. Za sada je pet ekipa ostvarilo maksimalan učinak u Ligi Evrope - to su Benfika, Bajer Leverkuzen, Bornmut, Ferencvaroš i Olimpijakos.
BONUS VIDEO:
(MONDO)