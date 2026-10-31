"Krv na Uskrs" i Tompsonove pjesme: Navijači Dinama iz Zagreba opet pravili haos

Navijači Dinama ponovo su izazvali haos na utakmici protiv Rudeša, uz kontroverzne poruke iz pjesama Marka Perkovića Tompsona.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Dinama iz Zagreba gostovali su ekipi Rudeša i na tom meču su poraženi (1:0), a od rezultata će se duže pamtiti haos koji su pravili navijači. Bio je to još jedan u nizu ispada navijačkih grupa u Hrvatskoj, uz užasne poruke i stihove Marka Perkovića Tompsona.

Navijači Dinama iz Zagreba još jednom su iskoristili priliku da podsjete na zločine iz prošlosti, ali za razliku od navijača Hajduka koji su to nedavno uradili na račun Jevreja, njima su meta bili Srbi.

Dio koreografije koju su "Bad Blue Boys" pripremili za ovaj meč bila je poruka iz Tompsonove pjesme "Ako ne znaš što je bilo", ispod koje je pisalo "Krv na Uskrs", dok su okolo bile saobraćajne table koje označavaju mjesta Otočac, Saborsko, Čanak, Široka Kula, Lovinac i Gospić.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Skandal u Hrvatskoj!Foto: https://t.co/TnCjteZaAZ https://t.co/0a4pjhfyjx — sportsscandals (@sportsscandals1)October 31, 2026

Nakon poraza Dinama od Rudeša, ali i pobjede Hajduka koja se desila nešto ranije, Splićani su prvi na tabeli. Hajduk iz Splita sada ima 12 odigranih mečeva i 26 bodova, dok je Dinamo iz Zagreba drugi sa 11 mečeva i 22 boda. Na trećem i četvrtom mjestu su Varaždin i Osijek sa po 11 utakmica, odnosno 18 i 17 bodova, dok je petoplasirana Rijeka koja ima 10 odigranih utakmica i 17 bodova.