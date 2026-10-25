Tijago Alkantara blizu Dinama: Sprema se senzacija u Zagrebu

Tijago Alkantara je navodno jako blizu toga da preuzme Dinamo iz Zagreba kao trener.

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Tijago Alkantara je nadomak toga da preuzme Dinamo iz Zagreba! Nekada fantastični vetista Barselone, Bajerna iz Minhena i Liverpula počeo je trenersku karijeru 2024. godine, a mogao bi da je nastavi u Hrvatskoj.

Mario Kovačević je za sada i dalje trener ekipe sa "Maksimira", ali kako je Dinamo drugi na tabeli sa 19 bodova, tri manje od Hajduka, a sa samo bodom više od Varaždina, prijeti mu otkaz. Zvonimir Boban je i dalje iza svog šefa struke, ali mediji navode da bi mogao da dovede Alkantaru.

Ko je Tijago Alkantara?

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Trenerski i dalje nismo sigurni. On je od 2024. godine trener, ali je bio samo asistent Hansiju Fliku u Barseloni. Od ljeta je bez angažmana i pretpostavlja se da želi da bude samostalno šef struke.

Kao igrač je mnogo poznatiji. On je sin nekadašnjeg slavnog fudbalera Mazinja, brat mu je takođe fudbaler. Iako Brazilac igrao je za Španiju gdje je odrastao, a nastupao je za Barselonu, Liverpul i Bajern Minhen. Bio je jedan od omiljenih fudbalera Pepa Gvardiole.

(MONDO)

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