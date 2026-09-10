Stanivuković najavio nasljednika: Evo ko bi mogao preuzeti gradonačelničku fotelju (VIDEO)

Gradonačelnik Banjaluke i predsjednik PSS-a Draško Stanivuković poručio je na predizbornom skupu u Ljekaricama da bi, ukoliko nakon izbora preuzme funkciju premijera Republike Srpske, Mirna Savić-Banjac mogla biti nova gradonačelnica Banjaluke.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Buduća gradonačelnica kad vaš Draško pobijedi za premijera", poručio je Stanivuković na ovom skupu.

Mirna Savić-Banjac, trenutni gradski menadžer, je pored objave videa sa ovog skupa, istakla da penzioneri zaslužuju posebno poštovanje i konkretnu podršku, podsjećajući na mjere koje su realizovane u Banjaluci.

"Naši penzioneri, naša snaga! Ljudi koji su decenijama gradili našu Republiku Srpsku zaslužuju poštovanje, sigurnost i konkretnu podršku", navela je Savić-Banjac u objavi na društvenim mrežama.

@mirna.savibanjac Наши пензионери, наша снага! Људи који су деценијама градили нашу Републику Српску заслужују поштовање, сигурност и конкретну подршку. Бесплатне карте за јавни превоз за пензионере у Бањалуци једна су од мјера које смо обећали и испунили. Јер ми не дајемо празна обећања, ми радимо и испуњавамо оно што кажемо. Али ту нећемо стати. Увешћемо и 13. пензију, као и додатна законска рјешења и мјере које ће још снажније вратити достојанство овој категорији нашег друштва. Хвала нашим пензионерима на огромној подршци, повјерењу и томе што су увијек уз нас. Заједно смо показали да се може. Заједно настављамо. СИГУРНО! #fyp #foryoupage #banjaluka ♬ original sound - Мирна Савић-Бањац

Kao jednu od mjera izdvojila je besplatne karte za javni prevoz za penzionere u Banjaluci.

"Jer mi ne dajemo prazna obećanja, mi radimo i ispunjavamo ono što kažemo", poručila je Savić-Banjac, dodajući da se na tome neće stati.

Ona je najavila i uvođenje 13. penzije, kao i dodatna zakonska rješenja i mjere koje bi, prema njenim riječima, trebalo da doprinesu vraćanju dostojanstva ovoj kategoriji društva.

"Hvala našim penzionerima na ogromnoj podršci, povjerenju i tome što su uvijek uz nas. Zajedno smo pokazali da se može. Zajedno nastavljamo", poručila je Savić-Banjac.

(Mondo)