Otkrivene karte za izbore: Nosioci lista Pokret "Sigurna Srpska" u svim izbornim jedinicama

Pokret Sigurna Srpska nastupiće na predstojećim Opštim izborima u svim izbornim jedinicama.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Pokret "Sigurna Srpska" (PSS) će na predstojećim Opštim izborima nastupiti u punom kapacitetu širom zemlje, što je sinoć potvrdio i predsjednik Draško Stanivuković.

Ovaj pokret obezbijedio je kandidatske liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske u svih devet izbornih jedinica, kao i u sve tri izborne jedinice koje obuhvataju prostor Republike Srpske za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Najveću pažnju privlači Izborna jedinica 3, koja obuhvata banjalučku regiju. Nosilac ove liste biće aktuelni gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković. Pored njega, na ovoj listi naći će se i Mirna Savić, Nebojša Drinić, Tanja Vukomanović kao i Bojan Kresojević.

U Izbornoj jedinici 1, koja pokriva prijedorsku regiju, trku će sa prve pozicije predvoditi Maja Dragojević Stojić, aktuelni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Što se tiče Izborne jedinice 2, koja obuhvata Gradišku i okolne opštine, povjerenje za nosioca liste ukazano je Željku Sladojeviću.

U Izbornoj jedinici 4 listu PSS-a predvodiće Milan Đukić, koji obavlja funkciju povjerenika pokreta za Derventu. Izbornu jedinicu 5, sa sjedištem u Doboju, sa prve pozicije nosiće Aleksandar Simić, predsjednik tamošnjeg Gradskog odbora.

U Semberiji, tačnije u Izbornoj jedinici 6, nosilac će biti aktuelni narodni poslanik Slaviša Marković, dok će Izbornu jedinicu 7, koja pokriva zvorničku regiju, predvoditi predsjednik Gradskog odbora PSS-a u Zvorniku Mile Matić.

Krajnji istok i jug privode listu kraju sa imenima iz lokalne samouprave. Aktuelni načelnik Pala i potpredsjednik pokreta Dejan Kojić biće nosilac liste za Narodnu skupštinu u Izbornoj jedinici 8, dok je prva pozicija u Izbornoj jedinici 9, koja obuhvata hercegovačku regiju, dodijeljena Dušanu Mrakiću.

Pored republičkog nivoa, Pokret "Sigurna Srpska" posvetio je veliku pažnju i listama za državni parlament, šaljući prepoznatljiva lica u trku za mandate u Sarajevu. U Izbornoj jedinici 1 prva pozicija na listi povjerena je Branislavu Borenoviću aktuelnom poslaniku u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Kada je riječ o preostale dvije državne izborne jedinice, u Izbornoj jedinici 2 nosilac liste biće Miloš Stanišić, koji ujedno obavlja i dužnost predsjednika Gradskog odbora PSS Bijeljina. U Izbornoj jedinici 3, listu za državni parlament predvodiće Nataša Zubac.