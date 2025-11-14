Nova žestoka tuča u Zagrebu, napadnuto dvoje mlađih ljudi: Policija reagovala, ima privedenih

Na Velesajmu u Zagrebu grupa mladića napala je dvoje mlađih ljudi, policija je privela jednu osobu dok se istražuju okolnosti događaja.

Izvor: ANTONIO BAT/EPA

U petak oko 16.45 na Velesajmu u Zagrebudvoje mlađih ljudi je napala grupa mladića.

"Ovdje se okupila gomila ljudi. Sve je puno policije. Tu je i Hitna pomoć", javljeno je hrvatskim medijima.

Policija je u službene prostorije privela jednu osobu te se utvrđuju sve okolnosti događaja.

Na Velesajmu u Zagrebu se trenutno održava poznati sajam knjiga "Interliber", a posjetioci dolaze iz cijele Hrvatske.

Nije prvi napad u Zagrebu

Podsjećamo, u srijedu oko 16 časova izbila je masovna tuča na samom Trgu bana Josipa Jelačića. Grupa mladića napala je grupu srednjoškolaca iz Splita koji su došli na sajam. Nakon tuče dvoje 16-godišnjaka je hospitalizovano i zbog povreda glave zadržani su u bolnici.

Policija je privela četvoro maskiranih napadača. Troje maloljetnika je u centru u Dugavama, dok je jedan zadržan u prostorijama policije.

(24 sata/MONDO)