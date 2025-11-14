logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nova žestoka tuča u Zagrebu, napadnuto dvoje mlađih ljudi: Policija reagovala, ima privedenih

Nova žestoka tuča u Zagrebu, napadnuto dvoje mlađih ljudi: Policija reagovala, ima privedenih

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Na Velesajmu u Zagrebu grupa mladića napala je dvoje mlađih ljudi, policija je privela jednu osobu dok se istražuju okolnosti događaja.

Tuča u Zagrebu Izvor: ANTONIO BAT/EPA

U petak oko 16.45 na Velesajmu u Zagrebudvoje mlađih ljudi je napala grupa mladića.

"Ovdje se okupila gomila ljudi. Sve je puno policije. Tu je i Hitna pomoć", javljeno je hrvatskim medijima.

Policija je u službene prostorije privela jednu osobu te se utvrđuju sve okolnosti događaja.

Na Velesajmu u Zagrebu se trenutno održava poznati sajam knjiga "Interliber", a posjetioci dolaze iz cijele Hrvatske.

Nije prvi napad u Zagrebu

Podsjećamo, u srijedu oko 16 časova izbila je masovna tuča na samom Trgu bana Josipa Jelačića. Grupa mladića napala je grupu srednjoškolaca iz Splita koji su došli na sajam. Nakon tuče dvoje 16-godišnjaka je hospitalizovano i zbog povreda glave zadržani su u bolnici.

Policija je privela četvoro maskiranih napadača. Troje maloljetnika je u centru u Dugavama, dok je jedan zadržan u prostorijama policije.

(24 sata/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zagreb Hrvatska napad

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ