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PIK bez dogovora o Šmitovom nasljedniku: Luis Krišok imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH

PIK bez dogovora o Šmitovom nasljedniku: Luis Krišok imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
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Savjet za implementaciju mira (PIK) ni na današnjoj sjednici u Sarajevu nije postigao dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika, ali je donio odluku da funkciju vršioca dužnosti preuzme Luis Krišok, dosadašnji prvi zamjenik visokog predstavnika.

Luis Krišok imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH Izvor: OHR

Kako je potvrđeno iz OHR-a, Krišok će na ovu dužnost stupiti 1. jula 2026. godine, nakon što ostavka dosadašnjeg visokog predstavnika Kristijana Šmita zvanično stupi na snagu.

Upravni odbor PIK-a obavezao se da će nastaviti pregovore kako bi se postigao konsenzus o izboru novog visokog predstavnika u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 14. jula 2026. godine.

Iz PIK-a su istakli da će vršilac dužnosti u potpunosti osigurati institucionalni kontinuitet funkcije i pravnu sigurnost svih odluka koje su donijeli prethodni visoki predstavnici.

U saopštenju je naglašeno da će Krišok djelovati pod političkim vođstvom PIK-a, te da je ovlašćen da preduzme sve potrebne mjere u skladu s Aneksom X Dejtonskog mirovnog sporazuma ukoliko bilo koji akter pokuša da ugrozi ili ospori ranije donesene odluke.

Upravni odbor PIK-a izrazio je veliku zahvalnost Kristijanu Šmitu za njegov doprinos provođenju Dejtonskog sporazuma tokom skoro petogodišnjeg mandata.

Podsjetimo, Šmit, kojeg Republika Srpska nije priznavala, ostavku je podnio početkom maja, nakon čega su uslijedili bezuspješni pokušaji imenovanja njegovog nasljednika.

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Tagovi

Luis Krišok OHR visoki predstavnik v.d.

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