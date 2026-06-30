logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi pokušaj izbora visokog predstavnika: U Sarajevu počela sjednica PIK-a

Novi pokušaj izbora visokog predstavnika: U Sarajevu počela sjednica PIK-a

Autor Dragana Božić
0

U Sarajevu je u 10 sati počela sjednica Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira (PIK), a jedina tema pred članicama ovog savjeta je izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.

U Sarajevu počela sjednica PIK-a za izbor visokog predstavnika Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Države članice UO PIK-a su originalno trebale izabrati novog visokog predstavnika početkom juna na dvodnevnom zasjedanju ovog tijela, ali nisu uspjele doći do dogovora.

Dok su Sjedinjene Američke Države stale iza italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, koji ima podršku i svoje matične zemlje, Francuska i Njemačka su predložile francuskog diplomatu Renea Trokaza, piše Klix.ba.

Nakon neuspješnog izbora početkom mjeseca, Ambasada SAD-a u BiH je javno zaprijetila "preispitivanjem svoje uloge u međunarodnoj zajednici u BiH", a iza scene i povlačenjem finansiranja rada PIC-a.

Između početka i kraja juna, odnosno dvije sjednice PIK-a, akteri su pokušavali doći do rješenja, ali nijedna strana nije odustajala od svog prijedloga.

Italija je pokušala biti svojevrsni medijator i ponudila je drugim evropskim zemljama da se, u zamjenu da Landi bude izabran, u isto vrijeme usvoji dokument u kojem bi se garantovalo da on neće ukidati odluke bivših visokih predstavnika.

Landi ili Trokaz će na mjestu visokog predstavnika zamijeniti Kristijana Šmita, njemačkog diplomatu koji je, pod pritiskom SAD-a, podnio ostavku na ovu funkciju prije nekoliko mjeseci.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

PIK visoki predstavnik Sarajevo OHR

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ