Novi pokušaj izbora visokog predstavnika: U Sarajevu počela sjednica PIK-a

U Sarajevu je u 10 sati počela sjednica Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira (PIK), a jedina tema pred članicama ovog savjeta je izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Države članice UO PIK-a su originalno trebale izabrati novog visokog predstavnika početkom juna na dvodnevnom zasjedanju ovog tijela, ali nisu uspjele doći do dogovora.

Dok su Sjedinjene Američke Države stale iza italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, koji ima podršku i svoje matične zemlje, Francuska i Njemačka su predložile francuskog diplomatu Renea Trokaza, piše Klix.ba.

Nakon neuspješnog izbora početkom mjeseca, Ambasada SAD-a u BiH je javno zaprijetila "preispitivanjem svoje uloge u međunarodnoj zajednici u BiH", a iza scene i povlačenjem finansiranja rada PIC-a.

Između početka i kraja juna, odnosno dvije sjednice PIK-a, akteri su pokušavali doći do rješenja, ali nijedna strana nije odustajala od svog prijedloga.

Italija je pokušala biti svojevrsni medijator i ponudila je drugim evropskim zemljama da se, u zamjenu da Landi bude izabran, u isto vrijeme usvoji dokument u kojem bi se garantovalo da on neće ukidati odluke bivših visokih predstavnika.

Landi ili Trokaz će na mjestu visokog predstavnika zamijeniti Kristijana Šmita, njemačkog diplomatu koji je, pod pritiskom SAD-a, podnio ostavku na ovu funkciju prije nekoliko mjeseci.

(Mondo)