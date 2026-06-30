Potraga za Šmitovim nasljednikom: Pominje se "treća opcija" za postizanje konsenzusa

Prvi dio sjednice Savjeta za implementaciju mira (PIK) u Sarajevu završen je bez postizanja dogovora o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Pregovori članica PIK-a nastavljaju se u poslijepodnevnim satima, a za sada nije izvjesno da li će biti postignut neophodan konsenzus o kandidatu, prenose sarajevski mediji.

Glavni predmet razmimoilaženja leži u prijedlozima različitih partnera. Sjedinjene Američke Države i dalje insistiraju na kandidaturi italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, dok članice Evropske unije smatraju da bi novi visoki predstavnik trebalo da bude Rene Trokaz.

Iz Evropske unije su ranije poručili da smatraju kako budući kandidat mora dolaziti iz EU, ističući važnost pronalaženja ličnosti koja će uspješno sarađivati sa domaćim akterima i međunarodnim partnerima.

Prema saznanjima, postoji mogućnost da strane, u cilju postizanja konačnog dogovora, prihvate "treću opciju", odnosno ime koje bi bilo prihvatljivo i za SAD i za EU. Evropska unija je ponovila da ostaje posvećena stabilnosti, bezbjednosti i teritorijalnom integritetu BiH, kao i njenoj evropskoj perspektivi kao jedinstvene i suverene države.

Postupak izbora novog visokog predstavnika pokrenut je nakon što je Kristijan Šmit u maju 2026. godine podnio ostavku na ovu funkciju i o tome zvanično obavijestio Upravni odbor PIK-a. Podsjećamo, dogovor o izboru nasljednika nije postignut ni na prethodnoj sjednici Upravnog odbora održanoj 3. i 4. juna u Sarajevu.