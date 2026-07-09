Krišok nagovijestio pomjeranje datuma: Rok za imenovanje novog visokog predstavnika do 14. jula mogao bi biti probijen

Vršilac dužnosti visokog predstavnika u BiH nagovijestio je da bi rok za imenovanje novog šefa OHR-a (14. juli) mogao biti probijen.

Izvor: X/OHR

Vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luis Krišok govorio je za Federalnu televiziju o izboru novog visokog predstavnika, bonskim ovlastima kao i saradnji s domaćim vlastima nakon izbora

Govoreći o procesu imenovanja novog visokog predstavnika, Krišok je naglasio da govori kao predstavnik Ureda visokog predstavnika, a ne kao predstavnik američke administracije. Na pitanje o mogućem imenovanju novog visokog predstavnika do 14. jula, rekao je da ne želi komentarisati kandidate, ali da odluka Upravnog odbora PIC-a pokazuje koliko se institucija OHR-a smatra važnom.

„Činjenica da su se članovi Upravnog odbora PIC-a odlučili da me imenuju kao privremenog visokog predstavnika, a činjenica da su odlučili da će se pokušati imenovati novi do 14. jula, znak je da se oni slažu oko toga koliko je ova institucija važna, koliko je važan mandat ove institucije, koliko je važna stabilnost u BiH.“

Dodao je da je imenovanje novog visokog predstavnika pitanje za Upravni odbor PIC-a.

„Neću komentarisati određene kandidate niti razgovore koji se trenutno vode. To je pitanje za Upravni odbor PIC-a. Oni trebaju da imenuju kandidata i nadamo se da će to i uraditi do roka koji su odredili, a ako ne do tada, onda ubrzo nakon toga.“

Komentarišući navode o smanjenju ovlasti OHR-a, Krišok je rekao da ima pune ovlasti visokog predstavnika.

„Važno je naglasiti da ja imam pune ovlasti visokog predstavnika, a to uključuje i korištenje bonskih ovlasti ukoliko bude ozbiljno ugrožen Dejtonski mirovni sporazum ili mir i stabilnost u BiH. Korištenje bonskih ovlasti nikada se nije koristilo kao prvo rješenje, kao prva opcija. Uvijek smo nastojali prvo podsticati lokalne vlasti da preuzmu lidersku ulogu i da same nađu rješenje za problem.“

Govoreći o predstojećim izborima, Krišok je rekao je da će OHR sarađivati sa izabranim liderima na svim nivoima vlasti, bez obzira na rezultate izbora.

„Mi se u svakom slučaju u OHR-u radujemo što ćemo sarađivati sa izabranim liderima na različitim nivoima vlasti, u oba entiteta i na državnom nivou. Kada sarađujete s nekim, nije neophodno da se slažete oko svakog pitanja. Važno je da možete komunicirati na otvoren, iskren način, da dijelite zajedničke vrijednosti, a naše ključne vrijednosti su potpuna provedba Dejtonskog mirovnog sporazuma, značaj mira i stabilnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, kao i ustavnog poretka ove zemlje.“

Krišok je još dodao kako je "sjećanje na Srebrenicu i genocid u Srebrenici obaveza prema žrtvama" te kako "negiranje genocida nije samo politički govor, niti je to sloboda govora već napad na žrtve".