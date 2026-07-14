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Ana Trišić Babić: "Visoki predstavnik neće biti imenovan do novembra"

Ana Trišić Babić: "Visoki predstavnik neće biti imenovan do novembra"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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V.d. direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju RS Ana Trišić Babić smatra da visoki predstavnik neće biti imenovan u dogledno vrijeme.

Ana Trišić Babić: BiH dokazala da može funkcionisati bez visokog predstavnika Izvor: Borislav Zdrinja

Jasno je da imenovanje visokog predstavnika neće doći u dogledno vrijeme, a uprkos tome u BiH se ništa neuobičajeno ne dešava što je dokaz da može da funkcioniše bez stranog tutorstva, ocijenila je v.d. direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić.

"Od trenutka kada u junu nije imenovan visoki predstavnik, a posebno nakon što su se pojavila dva kandidata, bilo je jasno da do imenovanja neće doći u dogledno vrijeme. Sigurna sam da se to neće dogoditi ni do novembra, a do tada ćemo vidjeti u kom pravcu će se odvijati politički procesi", rekla je Trišić Babić.

Ono što je najvažnije, dodala je, jeste da se u BiH ništa neuobičajeno ne dešava, da institucije funkcionišu, parlamentarni život se odvija, rade Savjet ministara, vlade entiteta i sve druge institucije.

"To je najbolji dokaz da BiH može da funkcioniše bez visokog predstavnika i bez bilo kakvog spoljnog tutorstva", istakla je ona na mreži Iks.

Trišić Babić je napomenula da je Republika Srpska odavno pokazala da ne zavisi od Kancelarije visokog predstavnika.

"Vjerujem da je ovo prilika da i u Sarajevu prihvate realnost da visoki predstavnik više nije potreban ovoj zemlji. Umjesto oslanjanja na strane intervencije, vrijeme je da odgovornost za političke procese u potpunosti preuzmu domaće institucije i demokratski izabrani predstavnici naroda", istakla je ona.

Ukazala je da ovo može biti važna međufaza u kojoj će BiH konačno napraviti iskorak ka punoj političkoj odgovornosti i funkcionisanju bez nametnutih rješenja.

Podsjetimo, trenutno se na čelu OHR-a nalazi Luis Krišok koji nakon današnje sjednice PIK-a ostaje vršilac dužnosti visokog predstavnika u BiH. On je u nekoliko navrata ponovio kako ima pune ovlasti visokog predstavnika, a to uključuje i korištenje bonskih ovlasti.

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Ana Trišić Babić visoki predstavnik OHR

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