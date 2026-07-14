Propao i treći pokušaj: PIK ponovo bez dogovora, Krišok ostaje na čelu OHR-a

Upravni odbor za provođenje mira (PIK) na današnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u BiH.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Na današnjem sastanku usaglašeno je jedino da će članice PIK-a na narednom sastanku pokušati postići dogovor, a do tada Luis Krišok, ostaje vršilac dužnosti visokog predstavnika u BiH.

Podsjećamo, na sjednici PIK-a od 30. juna prvi put u istoriji kao v.d visokog predstavnika imenovan je Luis Krišok, koji je obavljao funkciju prvog zamjenika visokog predstavnika i supervizora za Brčko.

Na posljednje dvije sjednice Upravnog odbora PIC-a koje su održane 4. i 30. juna nije bilo konsenzusa o tome ko će naslijediti Kristijana Šmita.

Ono što je poznato jeste da SAD insistiraju na tome da novi visoki predstavnik bude italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, koji je imao i podršku Italije, dok sa druge strane Francuska, Velika Britanija i Njemačka insistiraju na tome da novi visoki predstavnik bude francuski diplomata Rene Trokaz.

(Mondo)