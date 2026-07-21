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Teška saobraćajna nesreća u Sarajevu: Poginuo 25-godišnji vozač trotineta

Teška saobraćajna nesreća u Sarajevu: Poginuo 25-godišnji vozač trotineta

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Dvadesetpetogodišnji muškarac K. Đ, kojeg je na trotinetu udarilo vozilo u sarajevskoj opštini Centar, preminuo je usljed zadobijenih povreda.

Trotinet Izvor: Shutterstock

Ovog muškarca iz Viteza juče je u poslijepodnevnim časovima udario automobil "škoda" kojim je upravljao E. T. iz Sarajeva, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Povrijeđeni je preminuo noćas na Klinici za anesteziju i reanimaciju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a saobraćajna nesreća dogodila se juče u 17.45 časova. 

(Srna)

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Sarajevo saobraćajna nesreća

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