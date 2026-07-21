Teška saobraćajna nesreća u Sarajevu: Poginuo 25-godišnji vozač trotineta

Dvadesetpetogodišnji muškarac K. Đ, kojeg je na trotinetu udarilo vozilo u sarajevskoj opštini Centar, preminuo je usljed zadobijenih povreda.

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Ovog muškarca iz Viteza juče je u poslijepodnevnim časovima udario automobil "škoda" kojim je upravljao E. T. iz Sarajeva, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Povrijeđeni je preminuo noćas na Klinici za anesteziju i reanimaciju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a saobraćajna nesreća dogodila se juče u 17.45 časova.

(Srna)