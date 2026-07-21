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Manje gužve u Osnovnom sudu Banjaluka: Od avgusta još jedan dan za prijem stranaka

Manje gužve u Osnovnom sudu Banjaluka: Od avgusta još jedan dan za prijem stranaka

Autor Nikolina Damjanić
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U Osnovnom sudu u Banjaluci od 1. avgusta biće uveden dodatni dan za prijem stranaka, saopšteno je iz Ministarstva pravde Republike Srpske.

Osnovni sud Izvor: Slaven Petković - Mondo

Dodatni dan za prijem stranaka uvodi Kancelarija za registar udruženja građana i fondacija, na inicijativu građana iznesenu tokom Dana otvorenih vrata Ministarstva pravde.

Ministar pravde Goran Selak precizirao je da će, osim dosadašnjeg termina srijedom od 9.00 do 13.00 časova, stranke ubuduće biti primane i svakog četvrtka u isto vrijeme.

On je izjavio da se uvođenjem dodatnog dana za rad sa strankama očekuje efikasnije pružanje usluga, brže rješavanje zahtjeva i bolja dostupnost Kancelarije za registar udruženja građana i fondacija.

"Ova mjera znači brže registracije i upise promjena, manje gužve i kraće vrijeme čekanja, te efikasniji rad suda. Nastavljamo da konkretnim potezima, unapređujemo dostupnost i kvalitet pravosudnih usluga za sve građane Republike Srpske", rekao je Selak.

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