Dok Evropa gori, Ande zatrpao snijeg: Na pojedinim mjestima palo gotovo četiri metra (Foto)

Dok se veliki dio Evrope suočava sa toplotnim talasima, na južnoj hemisferi vlada prava zimska idila. Snažna oluja pogodila je čileanske Ande i donijela rekordne količine snijega.

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Dok se veliki dio Evrope bori sa visokim temperaturama, na drugom kraju svijeta vlada prava zima. U čileanskim Andima proteklih dana pala je ogromna količina snijega, a neka skijališta su bukvalno zatrpana.

Snažna zimska oluja pogodila je planinska područja Čilea i Argentine i za samo nekoliko dana potpuno promijenila pejzaž. Padavine su bile toliko obilne da su neka skijališta privremeno zatvorena, a pristupni putevi blokirani.

Skoro četiri metra snijega

Najviše snijega palo je na skijalištu Ski Portiljo, gdje je izmereno čak 370 centimetara novog snijega. Ni poznato skijalište Vale Nevado nije prošlo mnogo "bolje".

Tamo je tokom oluje palo oko dva metra snijega, a fotografije pokazuju kako su gole padine za samo nekoliko dana postale pravi zimski pejzaž. Velike količine snijega zabilježene su i u argentinskom Las Lenjasu, kao i u čileanskom Nevados de Čiljanu.

Toliko snijega da su zatvorili skijališta

Iako bi mnogi ljubitelji skijanja poželjeli ovakve prizore, stvarnost je nešto komplikovanija. Zbog opasnosti od lavina, zatrpanih puteva i problema sa snabdjevanjem električnom energijom, dio skijališta još nije otvorio sve žičare ni staze.

Na skijalištu Ski Portiljo glavni pristupni putevi i dalje su zatvoreni, a žičare ne rade. Slična situacija je i u Vale Nevadou, gdje je za sada otvoren samo manji dio sadržaja.

Zima još nije rekla posljednju riječ

Meteorolozi najavljuju da ovo nije kraj snježnog talasa. Tokom nedjelje očekuju se nove padavine, a pojedina skijališta mogla bi da dobiju još oko 30 centimetara svježeg snijega.

Dok se u Evropi traži hlad i klima-uređaj, stanovnici čileanskih planina već danima čiste snijeg i pripremaju se za nastavak jedne od najsnježnijih epizoda ove sezone.

(Mondo.rs)