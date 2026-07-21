SNSD predstavio amandmane: Sjedište VSTS-a u Istočnom Sarajevu, apelacioni odjel Suda BiH u Banjaluci

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Sredoje Nović predstavio je amandamane SNSD-a na predložene zakone o Sudu BiH i VSTS-u koji predviđaju da sjedište apelacionog odjeljenja bude u Banjaluci, a VSTS-a u Istočnom Sarajevu.

Izvor: Srna/Jelena Popović

Nović je rekao da je sadašnjim prijedlogom Zakona o VSTS-u predviđeno da ga čini 20 članova različitih struka, a da SNSD predlaže 24 člana pri čemu bi po jednog predložili Vlada i Narodna skupština Republike Srpske, kao i Vlada i Parlament FBiH.

On je podsjetio da su delegati iz SNSD-a u Srpskom klubu delegata u Domu naroda podržali predložene zakone o sudu i VSTS-u kako bi se dala mogućnost da se u amandmanskoj fazi poboljšaju i da se pokušaju usaglasiti.

"Smatramo da je jedini pravi put da se unutar BiH razgovara o svakom dokumentu i svakom zakonu. Ne prihvatamo nikakve nametnute odluke ni OHR-a, ambadsada, legalnih i nelegalnih predstavnika ali smo spremni da čujemo sve prijedloge i da o njima odlučujemo mi unutar BiH", rekao je Nović na konferenciji za novinare.

Izrazio je nadu da će predloženi amandmani SNSD-a naići na podršku i ozbiljno ratmatranje komisija Doma naroda.

KOVAČEVIĆ: SAMO UZ PRIHVATANJE AMANDMANA, IZMJENE ZAKONA O SUDU I VSTS-u PROLAZE DRUGO ČITANJE

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je danas da će samo ako budu prihvaćeni amandmani SNSD-a biti podržani prijedlozi zakona o Sudu i VSTS-u BiH u drugom čitanju, istakavši da ova stranka samo traži da se poštuje Ustav BiH.

Kovačević je rekao da je SNSD pripremio sedam amandmana na izmjene Zakona o Sudu, i 17 amandmana na prijedlog zakon o VSTS-u, te pojasnio da se prvi amandman odnosi na to kako se bira predsjednik apelacionog odeljenja i još 15 sudija, odnosno da to ide putem javnog konkursa koji sprovodi VSTS.

On je naveo da više od pola sudija ne može biti sa prostora jednog od entiteta u BiH, odnosno da šest sudija treba biti iz reda Bošnjaka, pet Srba, četiri Hrvata i jedan iz reda ostalih.

"To je ono što je poštovanje ustavne strukture i Ustava u BiH", rekao je Kovačević na konferenciji za novinare u Sarajevu.

On je naveo da je usaglašeno da sjedište Apelacionog odjeljenja treba biti u Republici Srpskoj, odnosno u Banjaluci, istakavši da su za sve u Srpskoj uvredljivi komentari "ko će normalan ići u Banjaluku".

Kada je u pitanju VSTS, Kovačević je podsjetio na zaključke Narodne skupštine Republike Srpske iz 2004. godine kada je dala uslove pod kojima dozvoljava da se potpiše sporazum o osnivanju Savjeta, navodeći da je u njima stajalo da VSTS mora da bude u Istočnom Sarajevu.

"Tražimo da se to poštuje. Piše isto tako da mora da se poštuje ustavna struktura.

Tražimo da se to poštuje, i to smo sve predvidjeli kroz ove amandmane, o kojima je dosta govorio i delegat Sredoje Nović", rekao je Kovačević.

Prema njegovim riječima, govori se o 24 člana VSTS-a koje biraju institucije sa svih nivoa, odnosno Savjet ministara, Parlamentarna skupština, vlade Republike Srpske i FBiH, Narodna skupština Republike Srpske, federalni Parlament kao i institucije iz Brčko distrikta.

"Ono što piše isto tako u zaključcima Narodne skupštine, da mora da postojo podsavjet za Republiku Srpsku. Zašto je Dragan Mikerović potpisao sporazum bez toga, to je drugo pitanje", rekao je Kovačević.

Dodao je da je riječ o podsavjetu Republike Srpske, FBiH i podsavjetu za imenovanje na nivou BiH i u Brčko distriktu, te naglasio da u odlučivanju moraju da učestvuju dvije trećine članova svakog podsavjeta.

Pojasnio je da ne može bez dvije trećine članova podsavjeta, na primjer iz Republike Srpske, biti izvršeno nijedno imenovanje sudija ili tužilaca u Republiku Srpsku, isto tako za FBiH, za nivo BiH i za Brčko distrikt.

"Ovo su rješenja koja uvažavaju Ustav, ustavnu strukturu i ustavni poredak u BiH, sasvim realna i prihvatljiva za svakoga. Ne tražimo ništa za Republiku Srpsku, što ne dajemo i FBiH", naglasio je Kovačević

On je istakao da SNSD traži samo ono što je osnovni princip BiH, a to je ravnopravnost.

"Sa ovim rješenjima Republika Srpska nema problem, sa ovim rješenjima možemo ići naprijed, bez ovih rešenja teško da ćemo ići naprijed", zaključio je Kovačević.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH i Prijedlog zakona o VSTS Dom naroda usvojio je prošle sedmice u prvom čitanju.

(Srna)