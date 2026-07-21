Vraća li se voz na Unsku prugu? Projekat procijenjen na 879 miliona evra

Obnova Unske pruge je tehnički, ekonomski i ekološki izvodiva, a projekat je procijenjen na 879 miliona evra, rečeno je danas u Sarajevu na predstavljanju idejnog rješenja i pratećih studija.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

NeNa uloga kao rezervnog međunarodnog željezničkog koridora bila bi da u narednih 30 godina, prema procjenama, donese oko 350 miliona evra ekonomske koristi.

Zamjenik generalnog direktora za poslove operacija u preduzeću "Bosanskohercegovačka javna željeznička korporacija" Željko Radić rekao je da postojeća infrastruktura, koja nije u funkciji, trenutno predstavlja samo trošak, dok bi obnova omogućila povećanje robnog i putničkog željezničkog saobraćaja.

On je podsjetio da trasa Unske pruge sedam puta prelazi granicu BiH i Hrvatske, zbog čega je prvi korak ka realizaciji potpisivanje međudržavnog sporazuma, a zatim uključivanje pruge u evropsku TEN-T transportnu mrežu i obezbjeđivanje finansiranja.

Ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edin Forto je izjavio da je riječ o razvojnom projektu koji će donijeti bolju povezanost, bezbjedniji saobraćaj i nove mogućnosti za privredni razvoj, te omogućiti razgovore sa evropskim partnerima o finansiranju.

On je naveo da je BiH prvi put dobila sveobuhvatnu stručnu osnovu za nastavak aktivnosti na realizaciji ovog infrastrukturnog projekta, te da ekonomska analiza pokazuje da koristi projekta premašuju troškove.

Projekat obuhvata saobraćajne, tehničke, ekonomske i ekološke studije za obnovu Unske pruge duge 177,9 kilometara, od čega se 119,4 kilometra nalazi u BiH, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova u Savjetu ministara.

Kao optimalno rješenje predložena je modernizacija pruge za brzine od 80 do 100 kilometara na čas, uz elektrifikaciju i savremenu signalizaciju, a prva faza predviđa ponovno uspostavljanje željezničkog saobraćaja na dionici Novi Grad–Bihać.

Kao mogući model finansiranja naveden je projekat u Albaniji, u kojem je gotovo polovina sredstava obezbijeđena iz evropskih grantova, što bi, prema ocjeni predstavnika projekta, moglo biti primjenjivo i na obnovu Unske pruge.

(Srna)