Trebinjac uhapšen nakon što je nožem prijetio policajcu u policijskoj stanici

Muškarac iz Trebinja uhapšen je nakon što je u prostorijama Policijske stanice Trebinje nožem prijetio policijskom službeniku, saopšteno je iz Policijske uprave Trebinje.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako navode iz policije, riječ je o N.P. iz Trebinja, koji je osumnjičen za krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene radnje.

Prema saopštenju, N.P. je nepozvan ušao u prostorije Policijske stanice Trebinje, a nakon kraćeg razgovora sa policijskim službenikom izvadio je nož i počeo da mu prijeti.

Zahvaljujući brzoj i adekvatnoj reakciji policijskog službenika, osumnjičeni je savladan i odmah lišen slobode.

O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, koje je naložilo preduzimanje svih potrebnih mjera i radnji radi dokumentovanja krivičnog djela.