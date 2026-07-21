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Trebinjac uhapšen nakon što je nožem prijetio policajcu u policijskoj stanici

Trebinjac uhapšen nakon što je nožem prijetio policajcu u policijskoj stanici

Autor Nikolina Damjanić
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Muškarac iz Trebinja uhapšen je nakon što je u prostorijama Policijske stanice Trebinje nožem prijetio policijskom službeniku, saopšteno je iz Policijske uprave Trebinje.

11.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako navode iz policije, riječ je o N.P. iz Trebinja, koji je osumnjičen za krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene radnje.

Prema saopštenju, N.P. je nepozvan ušao u prostorije Policijske stanice Trebinje, a nakon kraćeg razgovora sa policijskim službenikom izvadio je nož i počeo da mu prijeti.

Zahvaljujući brzoj i adekvatnoj reakciji policijskog službenika, osumnjičeni je savladan i odmah lišen slobode.

O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, koje je naložilo preduzimanje svih potrebnih mjera i radnji radi dokumentovanja krivičnog djela.

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Tagovi

Trebinje policija napad

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Hvala što ste poslali vijest.

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