Zabava na minusu: Parada pingvina oduševila posjetioce tematskog parka (FOTO/VIDEO)

U kineskom gradu Harbinu održana je jedna od najzabavnijih zimskih scena – tradicionalna parada pingvina u tematskom parku "Harbin Polarland" koja svake godine oduševi posjetioce.

Izvor: ZYH / imago stock&people / Profimedia

Tokom parade, pingvini su predstavljeni u posebnim kostimima i leptir-mašnama, dok su njihov jedinstveni hod i izgled izazivali osmijehe kod gledalaca. Ponekad su djelovali poput ozbiljnih "polarnih plemića", a ponekad su ostajali jednostavno – pingvini.

Penguin Parade in Harbin Polar Park



Special New Year event blends science and show, turning penguins into both performers and teacherspic.twitter.com/Un6ixE4oz4 — RT (@RT_com)February 9, 2026

Ovaj park je jedan od prvih koji je izgrađen na konceptu arktičkih pejzaža, pa je svaki nastup prožet autentičnim duhom glečera.

Izvor: ZYH / imago stock&people / Profimedia

Osim parade, Harbin nudi i fascinantan festival leda gdje osvijetljene ledene strukture pretvaraju grad u scenu iz naučnofantastičnog filma. Posebnu pažnju prošle godine privukla je statua Djeda Mraza visine osmospratnice, koja je postala simbol festivala. Zahvaljujući ovakvim atrakcijama, Harbin je uspio transformisati hladnu sezonu u nezaboravan spektakl za sve generacije.