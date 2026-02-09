logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zabava na minusu: Parada pingvina oduševila posjetioce tematskog parka (FOTO/VIDEO)

Zabava na minusu: Parada pingvina oduševila posjetioce tematskog parka (FOTO/VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

U kineskom gradu Harbinu održana je jedna od najzabavnijih zimskih scena – tradicionalna parada pingvina u tematskom parku "Harbin Polarland" koja svake godine oduševi posjetioce.

Parada pingvina Izvor: ZYH / imago stock&people / Profimedia

Tokom parade, pingvini su predstavljeni u posebnim kostimima i leptir-mašnama, dok su njihov jedinstveni hod i izgled izazivali osmijehe kod gledalaca. Ponekad su djelovali poput ozbiljnih "polarnih plemića", a ponekad su ostajali jednostavno – pingvini.

Ovaj park je jedan od prvih koji je izgrađen na konceptu arktičkih pejzaža, pa je svaki nastup prožet autentičnim duhom glečera.

Izvor: ZYH / imago stock&people / Profimedia

Osim parade, Harbin nudi i fascinantan festival leda gdje osvijetljene ledene strukture pretvaraju grad u scenu iz naučnofantastičnog filma. Posebnu pažnju prošle godine privukla je statua Djeda Mraza visine osmospratnice, koja je postala simbol festivala. Zahvaljujući ovakvim atrakcijama, Harbin je uspio transformisati hladnu sezonu u nezaboravan spektakl za sve generacije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

pingvini zima

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA