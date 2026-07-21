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Dobre vijesti iz UN-a: Globalna glad opada treću godinu zaredom, ali prijete novi rizici

Dobre vijesti iz UN-a: Globalna glad opada treću godinu zaredom, ali prijete novi rizici

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Globalna stopa gladi je opala treću godinu zaredom u 2025. godini, sa poboljšanjima zabilježenim na svim kontinentima, iako bi rastući rizici od klimatskih šokova i poremećaja u trgovini mogli da ugroze dalji napredak, navodi se u izvještaju UN.

shutterstock_1705819090.jpg Izvor: Shutterstock

Prema izvještaju o stanju bezbjednosti hrane i ishrane u svijetu, koji je zajednički pripremilo pet agencija UN, oko 645 miliona ljudi, ili 7,8 odsto svjetske populacije, iskusilo je glad prošle godine, što je pad u odnosu na 8,1 odsto u 2024. i 8,6 odsto 2022. godine.

Napredak je uglavnom vođen dobicima u Aziji, posebno u Indiji, kao i u Latinskoj Americi i na Karibima. Pojedine afričke zemlje su, takođe, počele da preokreću godine pogoršanja, iako je Afrika prošle godine imala najveću neuhranjenu populaciju na svijetu, sa 309 miliona pogođenih ljudi, što je jedan od pet Afrikanaca.

Projektovano je da će globalna glad nastaviti da opada do 2030. godine.

"Velika razlika u odnosu na prethodne godine je u tome što je ove godine stopa gladi opala na svim kontinentima, uključujući Afriku, iako veoma malo", izjavio je glavni ekonomista Organizacije UN za hranu i poljoprivredu /FAO/ Maksimo Torero za Rojters.

Torero je rekao da trend nudi osnovu za optimizam, ali je upozorio da geopolitičke tenzije i vremenski, odnosno klimatski poremećaji predstavljaju značajne prijetnje globalnim prehrambenim sistemima.

(Srna)

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Hvala što ste poslali vijest.

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