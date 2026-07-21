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Tramp uveo carine od 50 odsto na robu iz Kanade

Tramp uveo carine od 50 odsto na robu iz Kanade

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
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Američki predsjednik Donald Tramp naredio je uvođenje carine od 50 odsto na širok spektar robe uvezene iz Kanade, kao odmazda za ono što je nazvao "nejednakim tretmanom" američkih automobila, mliječnih proizvoda i alkohola, piše "Vašington post".

Tramp uveo carine od 50 odsto na robu iz Kanade Izvor: Shutterstock

Tarife stupaju na snagu 19. avgusta i označavaju veliku eskalaciju trgovinskih tenzija između dva sjevernoamerička susjeda. Nove tarife se dodaju trgovinskim barijerama koje već postoje između dvije zemlje.

Bijela kuća je saopštila da su carine neophodne kako bi se zaštitila američka preduzeća.

Roba na koju se ovo odnosi kreće se od proizvoda za svakodnevnu potrošnju, kao što su vino i štapovi za hokej, do industrijske robe kao što je komercijalni cement.

Međutim, neki ključni izvozni proizvodi biće izuzeti, kao što su energija, potaša, kritični minerali i riba.

SAD trenutno održavaju carine u rasponu od 15 do 50 odsto na kanadski čelik, aluminijum i bakar.

Vašington nameće carinu od 35 odsto na kanadsko meko drvo, kao i porez od 25 odsto na dijelove koji nisu iz SAD, a koriste se u vozilima.

Kanada, sa svoje strane, ima kontracarinu od 25 odsto na odabrani uvoz američkog čelika, aluminijuma i vozila.

Posljednje carine dolaze nakon što je Tramp zaprijetio da će uvesti carine zbog dima od šumskih požara u Kanadi, koji se širio na američke gradove.

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Donald Tramp Kanada carine

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